El “olor a perro” y la seborrea: por qué algunos canes huelen más fuerte y cómo controlarlo

Todos los perros tienen un olor propio: su piel alberga bacterias “buenas”, la grasa natural (sebo) protege el pelo y ciertas razas tienen más glándulas o pelajes que retienen humedad. El problema empieza cuando el equilibrio se rompe y el olor se vuelve intenso, rancio o dulzón, y además reaparece rápido tras el baño.

Un clásico es el “olor a perro mojado”: al humedecerse, el pelo libera compuestos de sebo y microorganismos que, al secarse, se concentran. Si el perro tarda en secarse (subpelo denso, pliegues, clima húmedo), el olor se potencia.

Qué es la seborrea (y por qué huele)

La seborrea en perros es un trastorno de la piel en el que se produce demasiado sebo y/o se altera la descamación. Puede verse como caspa fina (seborrea “seca”) o como pelo grasoso, pegajoso y con escamas amarillentas (seborrea “oleosa”).

Ese exceso de grasa alimenta a microorganismos como Malassezia (levadura), que suele aportar un olor característico y puede causar picazón, enrojecimiento y otitis.

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Algunas razas son más propensas (por genética, pliegues o tipo de manto), como Cocker Spaniel, Basset Hound, West Highland White Terrier, Shar Pei y perros con piel muy plegada o con subpelo abundante.

No siempre es “solo piel”: causas frecuentes detrás del mal olor

La seborrea puede ser primaria (más rara) o, con mayor frecuencia, secundaria a otros problemas.

Entre los disparadores comunes están las alergias (ambientales o alimentarias), parásitos, infecciones bacterianas, y enfermedades hormonales como hipotiroidismo o síndrome de Cushing.

También puede confundirse con fuentes de olor cercanas pero distintas: otitis, enfermedad dental o glándulas anales.

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Cómo controlar el olor sin caer en el “baño eterno”

La estrategia suele ser menos “perfume” y más rutina inteligente. Los baños muy frecuentes con productos inadecuados pueden empeorar: resecan, irritan y disparan más producción de sebo.

Cuando hay seborrea, el veterinario suele indicar shampoos medicados (antisépticos/antifúngicos o queratolíticos) y una frecuencia concreta; no es lo mismo un cuadro por levaduras que uno por alergia.

En casa, lo que más ayuda es secar a fondo (especialmente orejas, axilas, ingles y pliegues), cepillar para airear el manto y lavar con regularidad camas, mantas y juguetes: muchas veces el olor “vuelve” desde la tela.

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En perros con tendencia a piel grasa, una dieta completa y, si el profesional lo indica, omega‑3 puede mejorar la barrera cutánea. Evitá colonias, aceites esenciales y “remedios caseros”: algunos irritan y otros pueden ser tóxicos.

Si el olor es fuerte y persistente o viene con picazón, enrojecimiento, heridas, caída de pelo, piel negra/engrosada, orejas con mal olor, o si el perro “se engrasa” a los pocos días del baño, lo más útil es una consulta: con citología de piel y oído, el profesional puede diferenciar seborrea, infección y alergia y ajustar el tratamiento sin dañar la piel.