Colágeno para perros y gatos: lo que puede ayudar y lo que es puro marketing

Qué es el colágeno

El colágeno es una proteína estructural: está en cartílagos, tendones, piel y huesos. El punto clave es este: cuando un perro o un gato ingiere colágeno, el cuerpo lo digiere. No “viaja” intacto a la rodilla o a la piel como si fuera un repuesto. Se desarma en aminoácidos y pequeños péptidos; algunos podrían tener efectos biológicos, pero eso no equivale a “reconstruir cartílago” automáticamente.

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Por eso importa el formato. En suplementos suele aparecer como colágeno hidrolizado (más fragmentado, teóricamente más absorbible) o como colágeno tipo II no desnaturalizado (UC‑II), que no actúa como “material de construcción”, sino por una vía inmunológica estudiada sobre todo en artrosis.

Mito 1: “Sirve para cualquier perro o gato”

En animales sanos, jóvenes y con peso adecuado, no hay buena evidencia de que el colágeno “prevenga” problemas articulares por sí solo.

En cambio, en perros con osteoartritis (artrosis) o rigidez por edad, algunos estudios en veterinaria sugieren mejoras modestas en dolor y movilidad con ciertas formulaciones (especialmente UC‑II) y en combinación con medidas de base.

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En gatos la evidencia es más limitada: su artrosis suele pasar desapercibida (menos saltos, más irritabilidad, “accidentes” fuera del arenero), y los suplementos muestran resultados variables.

Mito 2: “Si es natural, es seguro”

“Natural” no significa inocuo. Los riesgos suelen venir por la calidad del producto y los ingredientes añadidos (saborizantes, azúcares, sodio, plantas o antiinflamatorios “disfrazados” en fórmulas combinadas).

También cuenta el contexto clínico: en animales con enfermedad renal, hepática, pancreatitis previa, alergias alimentarias o dietas terapéuticas, cualquier suplemento proteico o calórico extra debería revisarse con el veterinario.

Verdad incómoda: para articulaciones, el colágeno no compite con lo básico

Si tu perro cojea al levantarse o tu gato dejó de trepar al sillón, lo más efectivo suele ser menos glamoroso: control del peso, ejercicio pautado, superficies antideslizantes, rampas, fisioterapia y analgésicos veterinarios cuando corresponda.

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En nutrición, hay respaldos más consistentes para omega‑3 (EPA/DHA) en inflamación articular. El colágeno puede ser un “complemento”, pero rara vez es la pieza central.

¿Cómo saber si vale la pena gastar?

Más que la promesa del envase, importan tres preguntas prácticas: ¿qué problema concreto querés abordar (dolor articular, piel, recuperación)? ¿qué tipo de colágeno es y en qué dosis? ¿hay controles de calidad y trazabilidad?

Un buen suplemento debería identificar claramente la fuente, la forma (hidrolizado o UC‑II) y recomendaciones de uso realistas (sin “cura” ni resultados garantizados).

Señales cotidianas para no ignorar

En perros: rigidez matinal, menos ganas de pasear, dificultad para subir al auto, lamido persistente de una articulación.

En gatos: menor altura de salto, se asea menos, cambia su humor al tocarlo, duerme más, evita la caja si duele agacharse.

Si hay cojera, dolor al manipular, pérdida de masa muscular, cambios de conducta, o si tu mascota es senior y ya toma medicación, es hora de ir a consultar con un veterinario.