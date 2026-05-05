Bichón Frisé: todo sobre esta raza adorable que es mucho más que apariencia

La historia del Bichón Frisé se remonta a varios siglos atrás. Inicialmente, esta raza fue desarrollada en el Mediterráneo por navegantes que buscaban un perro pequeño y fácil de transportar.

Los antepasados del Bichón Frisé, los Barbet o Spaniel de agua, cruzaron las aguas europeas y eventualmente fueron adoptados por nobles y aristócratas, lo que explica su sofisticado porte.

El Bichón Frisé fue especialmente popular en la corte francesa durante el Renacimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, su tendencia a ser un perro de compañía superó a su estatus de lujo, alcanzando la popularidad generalizada.

Lea más: Los “eternos cachorros”: cinco razas de perros que mantienen su apariencia de bebé toda la vida

Características físicas del Bichón Frisé

El Bichón Frisé es fácilmente identificable por su abrigo blanco y esponjoso, que da la impresión de una nube de algodón adorable.

Su pelaje es doble, con una capa interna suave y una externa más rizada, lo que requiere un cuidado regular para mantenerse libre de enredos. Esta característica también hace que suelten poco pelo, lo que los convierte en una opción ideal para personas alérgicas.

Sus ojos oscuros y redondos junto con su nariz negra y pequeña, contribuyen a su expresión dulce y feliz. Son perros pequeños, con una altura que varía entre 23 y 30 centímetros y un peso de 3 a 6 kilogramos.

Lea más: Todo sobre el perro Cavalier King Charles Spaniel: una raza muy afectuosa

Personalidad y comportamiento

El Bichón Frisé es conocido por su naturaleza alegre y vivaz. Son perros sociables y profundamente afectuosos, lo que los convierte en excelentes compañeros para familias, solteros y personas mayores.

Su disposición amigable los hace llevarse bien con otros perros y mascotas.

Inteligentes y dispuestos a aprender, responden bien al entrenamiento, especialmente cuando se utiliza refuerzo positivo. Sin embargo, debido a su inteligencia, también pueden aburrirse fácilmente, lo que podría llevar a comportamientos indeseados si no se estimulan adecuadamente.

Lea más: Todo sobre el “salchicha” de pelo largo, la raza del perro de Charles Leclerc

Aunque son generalmente tranquilos, el Bichón Frisé disfruta de momentos de juego activos y necesita ejercicio diario para mantenerse saludable física y mentalmente.

Cuidado y salud

El cuidado del Bichón Frisé requiere un compromiso con su peluquería. Su pelaje necesita cepillado regular, idealmente a diario, para evitar que se enrede y se formen nudos.

Además, necesitan visitas periódicas al peluquero profesional para recortes que mantengan su característico estilo.

En términos de salud, el Bichón Frisé es una raza robusta, pero como todos los perros, pueden ser susceptibles a ciertas condiciones.

Problemas de piel, alergias y displasia de cadera son algunas de las preocupaciones de salud más comunes.

Curiosidades del Bichón Frisé

Es un buen viajero: debido a su tamaño y temperamento, el Bichón Frisé es un excelente compañero de viaje y se adapta bien a diferentes entornos.

Bajo mantenimiento de olor: a diferencia de otras razas, el Bichón Frisé no produce el típico olor de ‘perro’, lo que es otra razón de su popularidad.

Hipoalergénico: con su pelaje que no suelta mucho pelo, es una excelente elección para personas con alergias.