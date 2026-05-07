Mascotas
07 de mayo de 2026 a la - 13:40

La verdadera razón por la que tu gato rechaza el agua estancada y ama la canilla

Gato bebe agua de la canilla.
Gato bebe agua de la canilla.dinachi

Si tu gato ignora el cuenco recién lleno pero corre cuando abrís la canilla, no es capricho: su instinto le dice que el agua en movimiento suele ser más segura. Esa preferencia, moldeada por la evolución, también tiene que ver con olores, sabores y rutina.

Por ABC Color

Los gatos domésticos descienden de felinos adaptados a entornos áridos, donde el agua disponible podía ser escasa y, muchas veces, poco fiable. En ese contexto, beber de charcos o recipientes estancados aumentaba la probabilidad de encontrar bacterias, parásitos o materia orgánica en descomposición. El agua corriente —de un arroyo, una filtración o una fuente— tendía a estar más oxigenada y “renovada”.

Gato bebe agua de la canilla.
Gato bebe agua de la canilla.

En casa, la canilla imita ese estímulo: movimiento, sonido, brillo. Para muchos gatos, es una señal de “agua fresca” más que una rareza doméstica. Por eso, incluso con un cuenco limpio, pueden elegir la canilla.

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No es solo conducta: el agua del cuenco también cambia

Aunque a simple vista parezca igual, el agua en un cuenco puede alterar su atractivo en pocas horas. Los gatos tienen un olfato fino y pueden detectar detalles que nosotros pasamos por alto: restos de detergente, olor del material del recipiente, polvo ambiental o “aromas” cercanos (por ejemplo, si el cuenco está cerca del arenero).

Gato bebe agua de la canilla.
Gato bebe agua de la canilla.

También hay un factor cotidiano: el agua quieta se templa, acumula pequeñas partículas y pierde ese “efecto recién servido” que el movimiento de la canilla garantiza de forma automática.

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“¿Entonces odian el agua estancada?” Más bien, desconfían

No se trata de que el gato “deteste” el cuenco por maldad o manía. Es más preciso decir que muchos felinos tienden a preferir fuentes de agua que su instinto interpreta como más seguras.

Gato bebe agua de la canilla.
Gato bebe agua de la canilla.

Algunos lo expresan evitando el recipiente; otros beben, pero menos de lo ideal, lo que preocupa porque la hidratación es clave para la salud urinaria y renal.

Los veterinarios y especialistas en comportamiento suelen recomendar medidas simples para aumentar el consumo de agua sin forzar:

Gato bebe agua de la canilla.
Gato bebe agua de la canilla.

Colocar varios cuencos en distintos puntos tranquilos de la casa (no pegados a la comida ni al arenero) suele funcionar mejor que insistir con uno solo.

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Elegir recipientes anchos puede evitar el roce incómodo de los bigotes. Y la higiene importa: un lavado frecuente y cambios regulares de agua reducen olores residuales. En muchos hogares, una fuente para gatos logra el “efecto canilla” con control y constancia.

Si tu gato de repente bebe mucho más, busca agua con desesperación, adelgaza, vomita o cambia su forma de orinar, no lo atribuyas solo a “preferencias”: el aumento de sed puede asociarse a problemas médicos (como enfermedad renal o diabetes) y merece evaluación veterinaria.