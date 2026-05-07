La verdadera razón por la que tu gato rechaza el agua estancada y ama la canilla

Los gatos domésticos descienden de felinos adaptados a entornos áridos, donde el agua disponible podía ser escasa y, muchas veces, poco fiable. En ese contexto, beber de charcos o recipientes estancados aumentaba la probabilidad de encontrar bacterias, parásitos o materia orgánica en descomposición. El agua corriente —de un arroyo, una filtración o una fuente— tendía a estar más oxigenada y “renovada”.

En casa, la canilla imita ese estímulo: movimiento, sonido, brillo. Para muchos gatos, es una señal de “agua fresca” más que una rareza doméstica. Por eso, incluso con un cuenco limpio, pueden elegir la canilla.

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No es solo conducta: el agua del cuenco también cambia

Aunque a simple vista parezca igual, el agua en un cuenco puede alterar su atractivo en pocas horas. Los gatos tienen un olfato fino y pueden detectar detalles que nosotros pasamos por alto: restos de detergente, olor del material del recipiente, polvo ambiental o “aromas” cercanos (por ejemplo, si el cuenco está cerca del arenero).

También hay un factor cotidiano: el agua quieta se templa, acumula pequeñas partículas y pierde ese “efecto recién servido” que el movimiento de la canilla garantiza de forma automática.

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“¿Entonces odian el agua estancada?” Más bien, desconfían

No se trata de que el gato “deteste” el cuenco por maldad o manía. Es más preciso decir que muchos felinos tienden a preferir fuentes de agua que su instinto interpreta como más seguras.

Algunos lo expresan evitando el recipiente; otros beben, pero menos de lo ideal, lo que preocupa porque la hidratación es clave para la salud urinaria y renal.

Los veterinarios y especialistas en comportamiento suelen recomendar medidas simples para aumentar el consumo de agua sin forzar:

Colocar varios cuencos en distintos puntos tranquilos de la casa (no pegados a la comida ni al arenero) suele funcionar mejor que insistir con uno solo.

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Elegir recipientes anchos puede evitar el roce incómodo de los bigotes. Y la higiene importa: un lavado frecuente y cambios regulares de agua reducen olores residuales. En muchos hogares, una fuente para gatos logra el “efecto canilla” con control y constancia.

Si tu gato de repente bebe mucho más, busca agua con desesperación, adelgaza, vomita o cambia su forma de orinar, no lo atribuyas solo a “preferencias”: el aumento de sed puede asociarse a problemas médicos (como enfermedad renal o diabetes) y merece evaluación veterinaria.