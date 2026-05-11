Fold Escocés, el gato de orejas dobladas y personalidad tranquila

Originarios de Escocia, los gatos Fold Escocés tienen una historia relativamente corta pero fascinante. La primera aparición de un gato de esta raza se documentó en 1961, con un gato llamado Susie que tenía orejas que se doblaban hacia adelante.

El nombre “Fold” proviene justamente de sus características orejas dobladas, ya que la palabra “fold” en inglés significa “doblar”, y hace referencia a la apariencia única de sus orejas que contribuye a su popularidad y apariencia inconfundible.

Este rasgo distintivo se debe a una mutación genética natural que afecta al cartílago de la oreja, y fue posteriormente criado para establecer la raza que conocemos hoy.

Además de sus orejas, estos gatos son conocidos por su cuerpo robusto y redondeado. Su complexión es musculosa y bien proporcionada, con un aspecto general redondeado.

Sus caras redondas y pómulos prominentes les dan una apariencia dulce y tierna. Y suelen tener ojos grandes y expresivos que varían en color.

En cuanto a su pelaje, este puede ser corto o largo, y en una amplia gama de colores y patrones.

Personalidad y temperamento del gato Fold escocés

Los Fold escocés son conocidos por su naturaleza tranquila y amistosa. Son gatos extremadamente cariñosos, y suelen crear lazos muy fuertes con sus familias.

Son sociables y afectuosos. Les encanta interactuar con las personas y suelen llevarse bien con otros animales domésticos.

También son inteligentes y curiosos. Aprovechan las oportunidades para explorar su entorno y son relativamente fáciles de entrenar. También disfrutan de jugar con juguetes y participar en actividades interactivas con sus dueños.

Los Fold Escocés requieren una atención adecuada para mantenerse saludables y felices. Estas son algunas de las consideraciones más importantes para su cuidado

Cuidados del gato Fold escocés

Dado el pliegue en sus orejas, es crucial revisarlas y limpiarlas regularmente para prevenir infecciones.

En cuanto al cuidado del pelaje, un cepillado regular, especialmente en gatos de pelo largo, es importante para evitar enredos y eliminar el pelo suelto.

Por otro lado, proporcionar una dieta rica en nutrientes esenciales es clave para mantener una buena salud.

El ejercicio regular es importante; actividades y juguetes que fomenten el ejercicio para mantener su peso saludable son ideales.

La mutación genética que causa las orejas dobladas también puede llevar a problemas de salud, como trastornos articulares y enfermedad degenerativa de las articulaciones. Es importante que los adoptantes de gatos Fold Escocés consideren realizar chequeos veterinarios regulares para detectar problemas de salud de manera precoz.