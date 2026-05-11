Las razas de perros más tranquilos que existen: compañeros leales y amorosos

Cuáles son las razas de perros más tranquilos

El Basset Hound es una raza conocida por su naturaleza apacible y relajada.

Estos perros son cariñosos, les gusta estar cerca de sus dueños y no necesitan cantidades excesivas de ejercicio.

Su aspecto característico con orejas largas y una expresión melancólica complementa su personalidad calmada.

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Por otro lado, el Bulldog Inglés es famoso por su carácter plácido y amistoso.

Gracias a su tamaño compacto, se adapta bien a vivir en espacios pequeños como departamentos.

Aunque disfrutan de paseos rutinarios, también son amantes de las siestas y de pasar tiempo descansando en casa.

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Los perros de la raza Cavalier King Charles Spaniel son perros afectuosos y dulces que disfrutan pasar tiempo con sus humanos.

Son pacientes y tienden a llevarse bien con niños y otras mascotas.

Su energía moderada significa que están contentos con caminatas diarias y tiempo de juego limitado, lo que los convierte en excelentes compañeros de vida tranquila.

Originarios de China, los Shih Tzu son perros pequeños y calmados que tienen un temperamento muy equilibrado.

No requieren demasiado ejercicio y son ideales para familias que buscan una raza que se pueda adaptar fácilmente al ambiente doméstico.

Y aunque el San Bernardo es una raza de gran tamaño, su temperamento es suave y tranquilo.

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Son famosos por ser cariñosos y protectores, muy pacientes y comprensivos especialmente con los niños.

Su necesidad de ejercicio es moderada, disfrutando paseos largos y tranquilos.

Y hablando de gran tamaño, el Gran Danés, a menudo llamado el “gentil gigante”, o “el perro faldero más grande del mundo”, es un perro calmado y bastante sosegado a pesar de su imponente tamaño.

Estos perros disfrutan de la compañía humana y requieren paseos regulares pero no excesivos, prefiriendo el tiempo en familia a actividades agotadoras.

Por otro lado, los Malteses son pequeñas bolas de pelo que son conocidas por su lealtad y carácter sosegado.

Si bien disfrutan jugar, también son felices relajándose en casa con su familia.

Son razonablemente fáciles de cuidar y pueden vivir en espacios limitados sin problema.

Al brindar un ambiente calmado y enriquecedor, estos perros pueden convertirse en el complemento perfecto para cualquier hogar que valore la serenidad y el afecto leal.