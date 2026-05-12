Conocé a Solano, el recién nacido burrito que refuerza la enseñanza en la UNA

La División de Ganado Equino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) registró el 11 de mayo el nacimiento de “Solano”, un burrito que, de acuerdo con la información difundida por la propia institución, llegó en buenas condiciones de salud y ya forma parte de las actividades del área.

El nacimiento fue seguido de cerca por docentes, estudiantes y profesionales vinculados a la división, en un proceso que —según el reporte institucional— generó especial expectativa y un clima de celebración dentro del ámbito académico.

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La historia de Josefina: una donación con fines didácticos

Solano es cría de “Josefina”, una burrita que ingresó a la división el 9 de abril tras ser donada por el Dr. Eduardo Zaracho. La donación, señala el posteo, tuvo un objetivo didáctico: aportar al trabajo formativo y de seguimiento que se realiza en la unidad dedicada al manejo y la salud de equinos.

La llegada de Josefina permitió al equipo acompañar su etapa de gestación en el entorno de la facultad y, posteriormente, monitorear el desarrollo del nacimiento y el estado de la cría.

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Con Solano ya nacido y Josefina en período de crianza, ambos inician una etapa de atención continua dentro de la división, en un entorno orientado al cuidado, el control sanitario y el acompañamiento técnico que caracteriza a las prácticas del área.