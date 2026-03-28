UNA premia a investigadoras con galardón Mujeres Paraguayas en Ciencia

La Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica (DGICT) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) entregó el “Premio Mujeres Paraguayas en Ciencia – Edición 2025”, en un acto realizado el viernes 27 de marzo en la Casa de la Integración CAF.

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La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes del sector científico y miembros de la comunidad académica, en un espacio donde se destacó el rigor y el impacto de las investigaciones desarrolladas por mujeres en Paraguay.

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La rectora de la UNA, Zully Vera de Molinas, señaló que este reconocimiento valora el aporte intelectual y la perseverancia en el desarrollo nacional, además de promover un entorno científico más inclusivo.

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El premio abarcó cinco áreas: ciencias naturales, ciencias agrícolas y veterinarias, ciencias médicas y de la salud, ingeniería y tecnología, y ciencias sociales, humanidades y artes. Las distinciones se dividieron en las categorías Trayectoria y Estímulo.

En Trayectoria fueron premiadas Andrea Arrúa Alvarenga, Gladys Maidana de Larroza, Lidida Pérez de Molas, Emilse Sena Correa y Claudia García Jovellano.

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En Estímulo, las galardonadas fueron Brenda Beloso Paredes, Julieta Méndez Romero, Fátima Ortiz, María Quintana Molinas y Silvia Larizza Delorme.

El galardón, que representa el rostro de una mujer, busca visibilizar la contribución femenina en la ciencia.

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La iniciativa, según mencionó la rectora de la UNA Zully Vera, se consolida como un instrumento que combina reconocimiento e incentivo a la investigación, donde se reafirma el compromiso de la UNA con la formación científica y el liderazgo femenino en el país.