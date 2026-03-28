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28 de marzo de 2026 - 10:34

UNA premia a investigadoras con galardón Mujeres Paraguayas en Ciencia

Mujeres fueron premiadas con el “Premio Mujeres Paraguayas en Ciencia – Edición 2025”.
Científicas fueron premiadas con el “Premio Mujeres Paraguayas en Ciencia – Edición 2025”.Lucía González

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) distinguió a científicas en cinco áreas del conocimiento, con el objetivo de visibilizar su aporte y fortalecer la equidad en la investigación. La entrega de los premios se realizó en la Casa de la Integración CAF por las máximas autoridades de la casa de estudios.

Por ABC Color

La Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica (DGICT) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) entregó el “Premio Mujeres Paraguayas en Ciencia – Edición 2025”, en un acto realizado el viernes 27 de marzo en la Casa de la Integración CAF.

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La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes del sector científico y miembros de la comunidad académica, en un espacio donde se destacó el rigor y el impacto de las investigaciones desarrolladas por mujeres en Paraguay.

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La rectora de la UNA, Zully Vera de Molinas, señaló que este reconocimiento valora el aporte intelectual y la perseverancia en el desarrollo nacional, además de promover un entorno científico más inclusivo.

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El premio abarcó cinco áreas: ciencias naturales, ciencias agrícolas y veterinarias, ciencias médicas y de la salud, ingeniería y tecnología, y ciencias sociales, humanidades y artes. Las distinciones se dividieron en las categorías Trayectoria y Estímulo.

En Trayectoria fueron premiadas Andrea Arrúa Alvarenga, Gladys Maidana de Larroza, Lidida Pérez de Molas, Emilse Sena Correa y Claudia García Jovellano.

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En Estímulo, las galardonadas fueron Brenda Beloso Paredes, Julieta Méndez Romero, Fátima Ortiz, María Quintana Molinas y Silvia Larizza Delorme.

El galardón, que representa el rostro de una mujer, busca visibilizar la contribución femenina en la ciencia.

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La iniciativa, según mencionó la rectora de la UNA Zully Vera, se consolida como un instrumento que combina reconocimiento e incentivo a la investigación, donde se reafirma el compromiso de la UNA con la formación científica y el liderazgo femenino en el país.