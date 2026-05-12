Mascotas
12 de mayo de 2026 a la - 11:34

Prepará a tu jagua patriota y participá del desfile canino este 14 de mayo

Jagua patriota, desfile canino por las Fiestas Patrias.
Jagua patriota, desfile canino por las Fiestas Patrias.instagram/pulgapp

La celebración por los 215 años de la Independencia Nacional sumará este 14 de mayo un desfile de perros y sus dueños frente al Panteón Nacional de los Héroes. “Jagua Patriota 2026” convoca a competir por atuendos, simpatía y talento, con cupos limitados. Enterate cómo participar.

Por ABC Color

Las actividades por el aniversario 215 de la Independencia Nacional incorporarán este año un componente muy divertido: un desfile pensado para mascotas y sus tutores. La convocatoria, presentada como “Jagua Patriota 2026”, propone trasladar el clima festivo de las Fiestas Patrias a un evento en el que los perros sean el centro de la escena.

La iniciativa busca celebrar la fecha “de la forma más tierna”, apelando a la participación ciudadana a través de un formato competitivo y familiar.

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Cuándo y dónde será el desfile

El evento está programado para el 14 de mayo a las 17:00 y se realizará frente al Panteón Nacional de los Héroes, en el marco de la Feria Palmear.

El desfile estará organizado por categorías que combinan estética, convivencia y habilidades. Según la convocatoria, se premiará en:

  • Mejor Atuendo, con guiños a los símbolos patrios.
  • Equipo, orientada a la dupla mascota–dueño.
  • Cachorro, para perros jóvenes.
  • Juky, destinada al participante “más simpático”.
  • Vale, para el “más talentoso”.

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Inscripción, costo y cómo participar

La inscripción tiene un costo de 40.000 guaraníes. La organización habilitó dos vías de registro para asegurar un lugar:

  • Mensaje directo (DM) a @pulgapp_py.
  • WhatsApp al 0981-927527.

Pero hay cupos limitados, por lo que se recomienda gestionar la inscripción con anticipación.