Mascotas
22 de mayo de 2026 a la - 10:51

Cómo suena una gata en celo y qué está comunicando con sus maullidos

Gato maullando, imagen ilustrativa.
Gato maullando, imagen ilustrativa.Shutterstock

Si tu gata “llora” fuerte, sobre todo de noche, no siempre es dolor: puede ser celo. Identificar ese sonido —y distinguirlo de una urgencia veterinaria— ayuda a reducir el estrés en casa y a cuidar su bienestar.

Por ABC Color

¿Cómo suena una gata en celo?

El maullido de celo felino suele describirse como un aullido largo, insistente y más grave que el maullido cotidiano. No es un “miau” corto que el gato utiliza para pedir comida: es una vocalización sostenida, a veces con pausas, que puede repetirse durante minutos y aumentar al anochecer.

Gato maullando, imagen ilustrativa.
Gato maullando, imagen ilustrativa.

En hogares y edificios, el efecto se amplifica: se oye como si “viniera de lejos”, rebota en pasillos y ventanas, y puede confundirse con un animal herido.

Lea más: ¿Por qué mi gato duerme sobre mi pecho? Mucho más que calor corporal

En realidad, muchas gatas vocalizan así para atraer a machos: es comunicación reproductiva, no un capricho.

Señales que lo acompañan y ayudan a confirmarlo

El sonido casi nunca aparece solo. Suele coincidir con inquietud, más paseos por la casa, frotarse con muebles o piernas, cola elevada y desviada hacia un lado, postura de receptividad y un intento persistente de salir al exterior.

Gato.
Gato.

En gatas, el celo puede repetirse cada pocas semanas durante la temporada reproductiva si no hay gestación.

Lea más: Maullidos nocturnos: qué le pasa a tu gato a las 3 a.m. y cómo ayudarlo a descansar

Por qué puede resultar tan “triste” para quienes la escuchan

A los oídos humanos, esos aullidos se parecen a un lamento. Parte del impacto es acústico (sonidos largos y penetrantes) y parte es emocional: convivimos con ella, la vemos agitada y tendemos a asociar ese registro con sufrimiento.

En la gata, sin embargo, es sobre todo excitación hormonal y búsqueda de contacto.

Celo o dolor: cuándo conviene consultar

Hay que extremar la atención si el maullido viene con letargo, falta de apetito marcada, vómitos, fiebre, esfuerzo al orinar, sangre en la orina, abdomen doloroso o si es una vocalización totalmente nueva en una gata mayor.

En esos casos, mejor consulta veterinaria para descartar infecciones urinarias u otras causas.

Lea más: Por qué los gatos arañan los muebles y cómo evitar que destruyan tu casa

Qué hacer en casa sin empeorar la situación

Mantenerla dentro de casa y reforzar barreras (ventanas, mosquiteros, puertas) reduce escapes y peleas. La rutina ayuda: juego breve pero intenso, rascadores y escondites, y un ambiente calmado.

Evitá castigos, ya que aumentan el estrés y no frenan el celo.

La medida más efectiva y segura a largo plazo suele ser hablar con el veterinario sobre la esterilización, que además reduce camadas no deseadas y ciertos riesgos de salud.

También conviene evitar “remedios hormonales” sin supervisión profesional, por sus posibles efectos adversos.