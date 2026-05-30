Químicos comunes de casa que irritan las patas y pulmones de los felinos

Los gatos exploran con el cuerpo: caminan descalzos sobre superficies recién tratadas y, luego, se lamen para acicalarse. Ese circuito —patas-pelaje-lengua— aumenta la exposición. Además, su sistema respiratorio es sensible a partículas y vapores; y su metabolismo hepático procesa peor ciertos compuestos que en humanos pasan desapercibidos.

Los productos químicos que pueden ser peligrosos para los gatos

En las consultas veterinarias, los irritantes más frecuentes no suelen ser “venenos exóticos”, sino fórmulas comunes:

Lavandina/lejía (hipoclorito) y amoníaco: pueden irritar piel y mucosas; mezclarlos, además, libera gases tóxicos. En pisos, el riesgo sube si el gato pisa húmedo y se lame.

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Desinfectantes con amonios cuaternarios (presentes en muchos “antibacteriales”): útiles para superficies, pero potencialmente irritantes para vías respiratorias y piel, sobre todo en ambientes poco ventilados.

Fenoles (algunos desinfectantes de aroma “pino”): especialmente problemáticos en gatos. No siempre figuran de forma obvia; conviene leer etiquetas y evitar productos “fenólicos” en hogares con felinos.

Aromatizantes, aerosoles, sahumerios y velas perfumadas: no “tocan” las patas, pero sí cargan el aire con partículas y fragancias que pueden agravar tos o cuadros tipo asma felina.

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Aceites esenciales (árbol de té, eucalipto, cítricos, menta, entre otros): lo “natural” no equivale a seguro. En difusores o en mezclas caseras, pueden generar irritación y, en algunos casos, intoxicación.

Escenas domésticas en las que aparece el problema

El caso típico: se friega el piso, se deja “secando”, y el gato —curioso y territorial— vuelve a caminar por su ruta habitual. Minutos después, se lame con insistencia.

Otra escena: baño desinfectado con producto fuerte y puerta cerrada; el vapor queda concentrado y el gato, que suele acompañar, respira ese aire más denso a ras del suelo.

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Señales de alerta que conviene reconocer

Irritación en patas (lamido persistente, enrojecimiento, molestias al caminar)

babeo

estornudos

tos

respiración ruidosa

ojos llorosos

letargo

Si hay dificultad para respirar, es una urgencia.

Cómo limpiar sin bajar la guardia

Ventilación real (ventanas abiertas y, si se puede, corriente cruzada). Usar la mínima cantidad efectiva, respetar diluciones y enjuagar superficies donde el gato camina.

Mantenerlo fuera del área hasta que esté completamente seco. Para mantenimiento, suelen funcionar opciones menos agresivas: agua caliente, paños de microfibra y detergentes suaves sin fragancia, según el tipo de superficie.

Qué hacer si sospechás irritación o exposición

Retirá al gato del ambiente, llevalo a aire fresco y, si pisó producto, enjuagá suavemente las patas con agua tibia (sin solventes ni “neutralizantes” caseros).

No fuerces el vómito. Contactá a tu veterinario o a un centro de toxicología con el nombre del producto y sus ingredientes.