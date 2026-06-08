Obsesión con las medias: por qué los perros aman robar nuestra ropa usada

Por qué a los perros les gusta nuestra ropa usada
La ropa usada concentra olor corporal: para un perro, que percibe el mundo principalmente por el olfato, una media es un “objeto informativo” y altamente atractivo. En términos de etología, funciona como señal social: les recuerda a su persona de referencia y puede resultar tranquilizadora, sobre todo si pasan tiempo solos o están excitados.
Además, el tamaño y textura ayudan: es fácil de agarrar, correr con ella y provocar persecución. Y si alguna vez la respuesta humana fue reír, perseguirlo o forcejear, el perro pudo aprender que “robar medias” inicia un juego de alto valor.
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No siempre es juego: los riesgos reales
El problema aparece cuando no solo las roba: las mastica o las traga. Las medias y ropa interior son cuerpos extraños frecuentes en clínicas veterinarias; pueden causar atragantamiento u obstrucción intestinal, especialmente en cachorros, perros ansiosos o muy glotones.
Señales de alarma: vómitos repetidos, arcadas, apatía, dolor abdominal, falta de apetito o heces ausentes. En esos casos, la indicación es contactar a un veterinario de inmediato y no intentar “tirar” del objeto si está atascado.
Qué hacer para que deje de robar tu ropa
La estrategia más eficaz combina manejo del entorno y entrenamiento. Primero, reducí oportunidades: cesto con tapa, puerta del baño cerrada y ropa fuera del alcance. Esto funciona como prevención.
Luego, enseñá alternativas. Practicá “soltá” y “dejá” con premios (intercambio, no forcejeo).
Si llega con una media, ofrece un snack o juguete y refuerza cuando la entrega: así aprenden que soltar trae mejores consecuencias que huir.
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Para perros con necesidad oral (cachorros, adolescentes), sumá mordedores seguros y rotación de juguetes; para los que buscan regulación emocional, añadí paseos olfativos, juegos de búsqueda y rutinas predecibles.
Si el robo aparece de repente, aumenta con la soledad o se acompaña de destrucción, conviene evaluar ansiedad por separación, estrés o pica con un profesional en comportamiento y descartar causas médicas.