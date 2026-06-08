Mascotas
08 de junio de 2026 a la - 13:38

Obsesión con las medias: por qué los perros aman robar nuestra ropa usada

Perro con una media en la boca.
Perro con una media en la boca.Petra Richli

Si tu perro aparece triunfal con una media en la boca, no es “maldad” ni un capricho. Suele ser olfato, juego y aprendizaje… pero también puede implicar riesgos. Te contamos qué explica la ciencia y cómo frenarlo sin castigos.

Por ABC Color

Por qué a los perros les gusta nuestra ropa usada

La ropa usada concentra olor corporal: para un perro, que percibe el mundo principalmente por el olfato, una media es un “objeto informativo” y altamente atractivo. En términos de etología, funciona como señal social: les recuerda a su persona de referencia y puede resultar tranquilizadora, sobre todo si pasan tiempo solos o están excitados.

Perro con una media en la boca.
Perro con una media en la boca.

Además, el tamaño y textura ayudan: es fácil de agarrar, correr con ella y provocar persecución. Y si alguna vez la respuesta humana fue reír, perseguirlo o forcejear, el perro pudo aprender que “robar medias” inicia un juego de alto valor.

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No siempre es juego: los riesgos reales

El problema aparece cuando no solo las roba: las mastica o las traga. Las medias y ropa interior son cuerpos extraños frecuentes en clínicas veterinarias; pueden causar atragantamiento u obstrucción intestinal, especialmente en cachorros, perros ansiosos o muy glotones.

Perro con una media en la boca.
Perro con una media en la boca.

Señales de alarma: vómitos repetidos, arcadas, apatía, dolor abdominal, falta de apetito o heces ausentes. En esos casos, la indicación es contactar a un veterinario de inmediato y no intentar “tirar” del objeto si está atascado.

Qué hacer para que deje de robar tu ropa

La estrategia más eficaz combina manejo del entorno y entrenamiento. Primero, reducí oportunidades: cesto con tapa, puerta del baño cerrada y ropa fuera del alcance. Esto funciona como prevención.

Perro con una media en la boca.
Perro con una media en la boca.

Luego, enseñá alternativas. Practicá “soltá” y “dejá” con premios (intercambio, no forcejeo).

Si llega con una media, ofrece un snack o juguete y refuerza cuando la entrega: así aprenden que soltar trae mejores consecuencias que huir.

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Para perros con necesidad oral (cachorros, adolescentes), sumá mordedores seguros y rotación de juguetes; para los que buscan regulación emocional, añadí paseos olfativos, juegos de búsqueda y rutinas predecibles.

Si el robo aparece de repente, aumenta con la soledad o se acompaña de destrucción, conviene evaluar ansiedad por separación, estrés o pica con un profesional en comportamiento y descartar causas médicas.