¿Tu perro o gato toma suficiente agua? Cómo prevenir problemas renales y urinarios

El bebedero está lleno, pero no siempre alcanza. Perros y, sobre todo, gatos pueden beber menos de lo que necesitan sin que se note. La hidratación es una de esas rutinas silenciosas que sostienen la salud: cuando falta, el cuerpo compensa hasta que deja de poder.

En perros y gatos, beber poco favorece la orina más concentrada, irrita las vías urinarias y puede agravar problemas renales preexistentes. No se trata de “hacerlos tomar por las dudas”, sino de asegurar un consumo acorde a su especie, dieta y contexto.

Lea más: Por qué un ruido puede hacer que tu gato te ataque: claves de la agresión redirigida

¿Cuánta agua necesita un perro o un gato por día?

Como referencia general, los perros suelen requerir alrededor de 50–60 mililitros por kilo de peso al día y los gatos, 40–50 ml/kg/día, contando el agua del alimento.

No es una regla rígida: el calor, el ejercicio, la lactancia, la edad, la fiebre, algunos fármacos o una dieta exclusivamente seca pueden aumentar la necesidad.

Por el contrario, beber “de golpe” o mucho más de lo habitual también es una señal que merece consulta veterinaria.

Lea más: Diferencias de comportamiento entre gatos solitarios y sociales

Por qué los gatos se deshidratan “sin avisar”

El gato doméstico conserva rasgos de sus ancestros de zonas áridas: tiene menos impulso de beber y depende más del agua que obtiene al comer. Por eso, un gato con dieta seca puede quedar crónicamente corto de líquidos aunque “pase” por el bebedero.

En ellos, una hidratación insuficiente se asocia a cistitis idiopática felina, formación de cristales o cálculos y episodios de micción dolorosa o fuera de la bandeja.

Señales útiles en casa

Más que perseguir a tu mascota con un vaso, conviene observar cambios.

Orina más oscura o con olor fuerte, micciones pequeñas y frecuentes, esfuerzo para orinar, lamido persistente de genitales, decaimiento, encías secas o pegajosas y pérdida de apetito son banderas amarillas.

Sangre en la orina o incapacidad para orinar (especialmente en machos) es una urgencia.

Lea más: La euforia post-defecación en gatos: qué ocurre después de usar el arenero

Estrategias seguras para que tus mascotas beban más y mejor

En la vida diaria suelen funcionar ajustes sencillos: agua fresca, recipientes limpios y ubicados lejos del arenero o de la comida; varios puntos de agua en la casa; y, en muchos gatos, fuentes que mantienen el agua en movimiento.

La dieta también cuenta: aumentar alimento húmedo o sumar agua al alimento (si lo acepta) eleva la ingesta total sin “forzar”.

En perros activos, ofrecer pausas de agua durante paseos largos evita compensaciones tardías.

Cuándo consultar al veterinario

Si tu perro o gato cambia bruscamente cuánto bebe, si hay vómitos, diarrea, pérdida de peso, dolor al orinar o episodios repetidos de “accidentes”, conviene una evaluación.

Un análisis de orina y, según el caso, sangre e imagen pueden detectar a tiempo infecciones, enfermedad renal crónica, diabetes o problemas urinarios que, cuanto antes se abordan, mejor pronóstico tienen.