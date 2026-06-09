Mascotas
22 de enero de 2025 a la - 11:10

Así es el Cane Corso, la imponente raza de perro mastín italiano

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Perro de raza Cane Corso.
Perro de raza Cane Corso.Shutterstock

El Mastín Italiano, también conocido como Cane Corso, es una de las razas de perros que más ha captado la atención de amantes de los caninos por su imponente presencia, lealtad y habilidades como perro de trabajo.

Por ABC Color

El Cane Corso tiene sus raíces en Italia, donde fue utilizado originalmente como un perro de trabajo. Se remonta a los tiempos del Imperio Romano, donde era empleado como perro de guerra y guardián de propiedades.

Con el paso de los siglos, se ha adaptado a diversas funciones, desde la caza de presas grandes hasta el pastoreo y la protección de hogares.

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Características físicas del Cane Corso

El Cane Corso es un perro grande y robusto. Los machos pueden pesar entre 45 y 50 kilogramos, mientras que las hembras pesan de 40 a 45 kilogramos.

Perro de raza Cane Corso.
Perro de raza Cane Corso.

La altura de esta raza varía entre 60 y 68 centímetros en los machos y de 58 a 64 centímetros en las hembras.

Este perro se caracteriza por su cuerpo musculoso y su cabeza grande. Su pelaje es corto y denso, disponible en una variedad de colores, incluyendo negro, gris y leonado.

Los ojos del Cane Corso son oscuros y expresivos, transmitiendo inteligencia y alerta.

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Temperamento y comportamiento del Cane Corso

El Cane Corso es conocido por ser una raza extremadamente leal y protectora con su familia.

Son naturalmente guardianes y poseen un fuerte instinto territorial. Sin embargo, con la socialización adecuada, pueden ser amables y cariñosos con su entorno familiar.

Perro de raza Cane Corso.
Perro de raza Cane Corso.

Estos perros son inteligentes y pueden ser entrenados para realizar diversas tareas, aunque necesitan una mano firme y consistente durante el proceso de aprendizaje.

La socialización temprana es esencial para garantizar un comportamiento equilibrado y evitar el desarrollo de comportamientos indeseables.

Cuidados y salud del Cane Corso

Dado su tamaño y energía, el Cane Corso necesita una buena cantidad de ejercicio diario.

Se recomienda un mínimo de una hora de actividad física, que puede incluir caminatas, juegos interactivos y entrenamientos de obediencia.

Perro de raza Cane Corso.
Perro de raza Cane Corso.

Una dieta balanceada y de alta calidad es fundamental para mantener la salud del Cane Corso.

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Como con cualquier raza grande, el riesgo de torsión gástrica es una consideración seria, por lo que dividir su comida diaria en dos o más comidas más pequeñas puede ser beneficioso.

El Cane Corso es generalmente una raza saludable, pero como todos los perros de raza pura, pueden ser propensos a ciertas condiciones de salud. Esto incluye displasia de cadera, enfermedades cardíacas y problemas oculares. Visitas veterinarias regulares son necesarias para mantener su salud óptima.

Antes de decidir traer un Cane Corso a tu vida, es importante considerar si podés proporcionar el entorno adecuado para esta raza. Necesitan espacio, tiempo para el ejercicio y un dueño experimentado que pueda manejarlos con confianza y amor.

El Cane Corso puede ser una adición maravillosa para la familia adecuada: aquella que está dispuesta a invertir tiempo y cuidado en su desarrollo y bienestar.

Su lealtad y amor incondicional, combinados con su capacidad de protección, los hacen compañeros incomparables para quienes los entienden y respetan.