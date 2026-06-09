Así es el Cane Corso, la imponente raza de perro mastín italiano

El Cane Corso tiene sus raíces en Italia, donde fue utilizado originalmente como un perro de trabajo. Se remonta a los tiempos del Imperio Romano, donde era empleado como perro de guerra y guardián de propiedades.

Con el paso de los siglos, se ha adaptado a diversas funciones, desde la caza de presas grandes hasta el pastoreo y la protección de hogares.

Lea más: Las mejores razas de perros guardianes: ¿cuál es la más efectiva? Este artículo tiene 1 año de antigüedad

Características físicas del Cane Corso

El Cane Corso es un perro grande y robusto. Los machos pueden pesar entre 45 y 50 kilogramos, mientras que las hembras pesan de 40 a 45 kilogramos.

La altura de esta raza varía entre 60 y 68 centímetros en los machos y de 58 a 64 centímetros en las hembras.

Este perro se caracteriza por su cuerpo musculoso y su cabeza grande. Su pelaje es corto y denso, disponible en una variedad de colores, incluyendo negro, gris y leonado.

Los ojos del Cane Corso son oscuros y expresivos, transmitiendo inteligencia y alerta.

Lea más: Ranking de razas de perros con más problemas de salud congénita

Temperamento y comportamiento del Cane Corso

El Cane Corso es conocido por ser una raza extremadamente leal y protectora con su familia.

Son naturalmente guardianes y poseen un fuerte instinto territorial. Sin embargo, con la socialización adecuada, pueden ser amables y cariñosos con su entorno familiar.

Estos perros son inteligentes y pueden ser entrenados para realizar diversas tareas, aunque necesitan una mano firme y consistente durante el proceso de aprendizaje.

La socialización temprana es esencial para garantizar un comportamiento equilibrado y evitar el desarrollo de comportamientos indeseables.

Cuidados y salud del Cane Corso

Dado su tamaño y energía, el Cane Corso necesita una buena cantidad de ejercicio diario.

Se recomienda un mínimo de una hora de actividad física, que puede incluir caminatas, juegos interactivos y entrenamientos de obediencia.

Una dieta balanceada y de alta calidad es fundamental para mantener la salud del Cane Corso.

Lea más: Estas son las razas de perros más fuertes: poder, resistencia y musculatura canina

Como con cualquier raza grande, el riesgo de torsión gástrica es una consideración seria, por lo que dividir su comida diaria en dos o más comidas más pequeñas puede ser beneficioso.

El Cane Corso es generalmente una raza saludable, pero como todos los perros de raza pura, pueden ser propensos a ciertas condiciones de salud. Esto incluye displasia de cadera, enfermedades cardíacas y problemas oculares. Visitas veterinarias regulares son necesarias para mantener su salud óptima.

Antes de decidir traer un Cane Corso a tu vida, es importante considerar si podés proporcionar el entorno adecuado para esta raza. Necesitan espacio, tiempo para el ejercicio y un dueño experimentado que pueda manejarlos con confianza y amor.

El Cane Corso puede ser una adición maravillosa para la familia adecuada: aquella que está dispuesta a invertir tiempo y cuidado en su desarrollo y bienestar.

Su lealtad y amor incondicional, combinados con su capacidad de protección, los hacen compañeros incomparables para quienes los entienden y respetan.