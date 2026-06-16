Mascotas
08 de junio de 2025 a la - 08:55

Razas pequeñas de perros: hábitos alimenticios ideales para nutrición y salud

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Chihuahua.
Chihuahua.Coica

Las razas pequeñas tienen un metabolismo acelerado y requieren más calorías por kilo que los perros grandes. Pero no se trata de darles más comida, sino de ofrecerles una dieta balanceada y adaptada a su tamaño y estilo de vida.

Por ABC Color

Calorías y porciones controladas

Los perros pequeños queman energía rápidamente, pero también son propensos a la obesidad. Por eso, es fundamental ajustar el tamaño de las raciones según su nivel de actividad.

Una sobrealimentación leve puede tener un gran impacto en su peso.

Lea más: Ranking de razas de perros con más problemas de salud congénita

Su masa muscular compacta necesita proteínas de origen animal como pollo, pavo, pescado o cordero. Estos nutrientes ayudan a mantener la fuerza y vitalidad muscular, especialmente en perros activos o adultos mayores.

Perro Pomerania comiendo.
Perro Pomerania comiendo.

Por otro lado, las grasas no solo aportan energía: también son esenciales para un pelaje brillante y una piel sana. El aceite de pescado, rico en omega-3, mejora la salud cardiovascular, articular y cognitiva de los perros pequeños.

Y en cuanto a las vitaminas y minerales esenciales, frutas y verduras como zanahoria, arándanos o calabaza aportan antioxidantes naturales. Estos nutrientes fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen al buen funcionamiento celular.

Lea más: Día Mundial del Perro sin raza: ¿es cierto que los “delmer” son más inteligentes y sanos?

Dietas recomendadas para razas pequeñas

Perro de raza Yorkshire Terrier.
Perro de raza Yorkshire Terrier.

1. Alimento comercial premium. Las fórmulas específicas para razas pequeñas cubren todas las necesidades nutricionales. Elegí opciones adecuadas a su edad (cachorro, adulto, senior) y con ingredientes reales como carne y vegetales.

2. Dieta BARF (cruda y natural). Cada vez más adoptada, la dieta BARF se basa en carne cruda, huesos y vegetales. Es clave que esté correctamente formulada para evitar deficiencias nutricionales.

Lea más: Las razas de perros más tranquilos que existen: compañeros leales y amorosos

3. Dieta casera supervisada. Si preferís cocinar para tu perro, hacelo con la guía de un veterinario o nutricionista especializado. Es la única forma de garantizar que no falten nutrientes críticos como el calcio o la vitamina D.

Consejos prácticos de alimentación

Dividir las comidas. Ofrecé de 3 a 4 pequeñas porciones diarias para mantener estables sus niveles de energía y evitar picos de hambre o ansiedad.

Mantener una buena hidratación. El agua fresca es vital. Los perros pequeños son más propensos a problemas urinarios, por lo que deben tener siempre acceso a agua limpia y en cantidad suficiente.

Vigilar el peso corporal. Pesalo con regularidad y ajustá la dieta si notás cambios bruscos. El sedentarismo, el exceso de premios o la comida inadecuada pueden llevar al sobrepeso en pocas semanas.

Una alimentación adecuada y personalizada es clave para que tu perro pequeño tenga una vida larga, activa y saludable. Consultá al veterinario con frecuencia y adaptá su dieta según sus necesidades reales: cada perro es único.