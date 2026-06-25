Hipertensión en mascotas: el enemigo silencioso que puede dejar ciego a tu perro o gato

Qué es la hipertensión en perros y gatos

La hipertensión arterial es un aumento sostenido de la presión con la que la sangre circula por las arterias. En perros y gatos, el riesgo no está tanto en “sentirse mal” —muchas veces no se nota— sino en el daño a órganos sensibles: ojos (retina), riñones, cerebro y corazón.

En gatos, suele aparecer como consecuencia de otras enfermedades, especialmente enfermedad renal crónica e hipertiroidismo.

En perros, es menos frecuente como problema aislado y se asocia a enfermedad renal, síndrome de Cushing, diabetes, obesidad o tratamientos con ciertos fármacos (esto siempre lo evalúa el veterinario).

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Síntomas a los que prestar atención: lo cotidiano que no conviene minimizar

La hipertensión puede ser muda, pero cuando da señales conviene actuar rápido. Algunas escenas típicas: tu gato choca con muebles de noche, tu perro parece “perderse” en casa, o de repente evitan saltar a lugares conocidos.

Señales de alarma frecuentes incluyen pérdida súbita de visión (a veces con pupilas muy dilatadas), desorientación, cambios bruscos de conducta, debilidad, inclinación de la cabeza, convulsiones, sangrado nasal y, en algunos casos, signos compatibles con empeoramiento renal (más sed y más orina, pérdida de peso).

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Si hay ceguera repentina o convulsiones, es una urgencia veterinaria.

Cómo se detecta: medir la presión no es “poner un aparato y listo”

La presión se toma con equipos veterinarios (Doppler u oscilométricos) y requiere paciencia: el estrés de la clínica puede elevar los valores (el equivalente animal del “guardapolvo blanco”).

Por eso, el profesional suele repetir mediciones, buscar un ambiente tranquilo y correlacionar el dato con examen ocular, riñones y análisis.

Los tensiómetros caseros para humanos no siempre son fiables en mascotas; guiarse por ellos puede retrasar un diagnóstico real.

Prevención realista: menos sal no siempre es la respuesta

Prevenir hipertensión en mascotas suele significar prevenir o controlar la enfermedad de base. Lo más útil, y verificable, es:

En gatos desde los 7–8 años y perros seniors, pedir en el control anual que incluyan medición de presión si hay factores de riesgo o signos.

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Mantener peso saludable, actividad acorde a la edad y controles de riñón, tiroides y glucosa cuando corresponda.

La dieta debe ajustarse con criterio veterinario: restringir sodio “por las dudas” o cambiar a dietas renales/cardiacas sin indicación puede ser contraproducente.

Qué hará el veterinario si se confirma

Además de tratar la causa (por ejemplo, riñón o tiroides), puede indicar fármacos antihipertensivos y controles estrechos para evitar daños en retina y riñones.

En muchos casos, la clave no es solo bajar un número: es llegar a tiempo antes de que el cuerpo pague la cuenta.