Hipertensión: causas, consecuencias, cuidados y prevención

¿Qué causa la hipertensión?

La hipertensión puede ser causada por diversos factores, algunos de los cuales incluyen:

-Dietas poco saludables: consumo excesivo de sal, grasas y alimentos procesados.

-Falta de actividad física: el sedentarismo puede aumentar el riesgo de hipertensión.

-Obesidad: tener sobrepeso ejerce más presión sobre las arterias.

-Factores genéticos: un historial familiar de hipertensión puede aumentar el riesgo.

-Estrés: el estrés crónico puede contribuir al desarrollo de hipertensión.

Consecuencias de la hipertensión

La hipertensión no controlada puede llevar a serias complicaciones de salud, como:

-Enfermedades cardíacas: aumenta el riesgo de ataques al corazón.

-Accidentes cerebrovasculares: puede llevar a derrames cerebrales.

-Insuficiencia renal: los riñones pueden resultar dañados a largo plazo.

-Problemas de visión: pueden causar daño ocular.

Medidas preventivas

Para reducir el riesgo de desarrollar hipertensión, se pueden implementar las siguientes medidas:

1. Alimentación saludable: limitar el consumo de sal y alimentos procesados. Incorporar frutas, verduras y granos enteros.

2. Ejercicio: promover actividades físicas diarias al menos por treinta minutos.

3. Peso saludable: mantener un peso adecuado para la edad y la altura.

4. Control del estrés: enseñar técnicas de respiración y relajación.

5. Educación y conciencia: informar sobre la importancia de la salud cardiovascular.

6. Evitar el consumo de tabaco y alcohol: estos hábitos pueden empeorar la hipertensión.

Responde con Falso (F) o Verdadero (V) según corresponda.

1. ( ) Comer muchos dulces y salchichas no afecta mi salud ni la presión arterial.

2. ( ) Hacer ejercicio regularmente es bueno para mantener una presión arterial saludable.

3. ( ) Si alguien en mi familia tiene hipertensión, yo también tengo que tenerla.

4. ( ) Es importante relajarse y no estresarse mucho para prevenir la hipertensión.

5. ( ) Solo los adultos deben preocuparse por la presión arterial.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 3.er ciclo.