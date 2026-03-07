Razas de perros con ojos azules: descubrí las más icónicas

Razas de perros con ojos azules

1. Husky siberiano. El Husky Siberiano es, quizás, la raza más icónica conocida por sus penetrantes ojos azules.

Originarios de Siberia, estos perros fueron criados para tirar de trineos y son conocidos por su resistencia y energía. Su doble capa de pelo y su mirada intensa los hacen verdaderamente inconfundibles.

2. Pastor australiano. Conocido por su inteligencia y habilidades para el pastoreo, este perro también puede presentar heterocromía, es decir, ojos de diferentes colores.

Son compañeros leales, ideales para familias activas.

3. Weimaraner. Con su distintivo pelaje gris y mirada azul, el Weimaraner es un perro que combina elegancia y carácter.

Estos perros fueron originalmente criados para la caza en Alemania y son conocidos por su velocidad, agilidad y temperamento amigable.

4. Border collie. El Border Collie, famoso por su inteligencia excepcional y habilidades en el pastoreo, ocasionalmente puede tener ojos azules.

Aunque más comúnmente tienen ojos marrones, algunos Border Collies muestran esta variación genética que añade un toque extra a su personalidad vibrante.

5. Corgi galés de Pembroke. Aunque menos común en esta raza, los Corgis Galeses de Pembroke pueden tener ojos azules, especialmente en los que tienen un pelaje de color merle.

Estos perros son conocidos por su energía, inteligencia y carácter cariñoso. Con su baja estatura y gran confianza, son compañeros encantadores.

La genética detrás de los ojos azules

La aparición de ojos azules en los perros generalmente se debe a un factor genético. La mutación de un gen puede reducir la cantidad de pigmento en el iris, dando como resultado el color azul.

También está asociado con el gen merle, que puede resultar en un patrón moteado en el pelaje, a menudo acompañado de ojos azules.

Aunque tener ojos azules no significa que un perro tenga problemas de salud, algunas razas están predispuestas a ciertas condiciones que se asocian con el color de sus ojos.

Por ejemplo, los perros con genes relacionados con el patrón merle pueden ser más propensos a problemas de audición y visión. Debido a esto, es esencial realizar evaluaciones de salud regulares.