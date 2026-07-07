Mascotas
07 de julio de 2026 a la - 11:15

Adoptá a tu “compañero de vida” en el mes de la amistad

Negri es una hembrita de tres años que espera un nuevo hogar que le dé abrigo y cariño.
Negri es una hembrita de tres años que espera un nuevo hogar que le dé abrigo y cariño.

En una campaña por el mes de la amistad, la Dirección Nacional de Defensa Animal lanzó su catálogo “Edición amigos”, para que ciudadanos adopten a sus compañeros de vida. Hay muchos perros que esperan un nuevo hogar tras ser rehabilitados en distintos operativos de rescate.

Por ABC Color

Al menos 16 perritos de distintas edades y razas forman parte de este “catálogo” que busca fomentar la adopción de mascotas. La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal insta a no comprar animales sino a dar un hogar a aquellos que fueron rescatados de distintas situaciones de violencia o abandono.

“Todos estos seres maravillosos están bajo resguardo provisorio de la institución. Según la Ley N° 7513/25, son seres sintientes que tienen una historia detrás, pero buscan una segunda oportunidad para conocer la felicidad. Nuestro equipo los ha rehabilitado con amor. Ahora, están listos para un hogar seguro y feliz", señala la institución.

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Los perritos que están listos para adopción

Ver todas las fotos en la siguiente galería:

La Dirección de Defensa Animal publicó el catálogo de adopción en la "Edición Amigos".
La Dirección de Defensa Animal publicó el catálogo de adopción en la "Edición Amigos".Gentileza

Si querés más información de todos los perritos y gatitos que están disponibles para adoptar, podés contactar al 0994 341 696. “Adoptá, no compres”, insta la Dirección de Defensa Animal.

Los interesados en agrandar su familia y abrir su corazón a una nueva mascota, pueden elegir entre los siguientes bellos candidatos:

  • Viejito (Macho - geronte)
  • Limón (Macho - geronte)
  • Sky (Hembra- 3 años)
  • Negri (Hembra - Tamaño pequeño - 3 años)
  • Ariel (Macho - Adulto)
  • Casimira (Hembra - 3 años)
  • Negri (Hembra - 2 años)
  • Kim (Hembra - Adulta)
  • Negri (Adulto - Macho)
  • Baba (Hembra - Adulta)
  • Limpia (Hembra - 2 años)
  • Negro black (Pequeño - Macho)
  • Poli (Macho - 1 año - Pequeño)
  • Clara (Hembra - Adulta - Tiene heterocromia)
  • Mandarina (Hembra - Adulta Tamaño mediano)
  • Carla (Hembra - Adulta)

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