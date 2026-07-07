Adoptá a tu “compañero de vida” en el mes de la amistad
En una campaña por el mes de la amistad, la Dirección Nacional de Defensa Animal lanzó su catálogo “Edición amigos”, para que ciudadanos adopten a sus compañeros de vida. Hay muchos perros que esperan un nuevo hogar tras ser rehabilitados en distintos operativos de rescate.
Por ABC Color
Al menos 16 perritos de distintas edades y razas forman parte de este “catálogo” que busca fomentar la adopción de mascotas. La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal insta a no comprar animales sino a dar un hogar a aquellos que fueron rescatados de distintas situaciones de violencia o abandono.
“Todos estos seres maravillosos están bajo resguardo provisorio de la institución. Según la Ley N° 7513/25, son seres sintientes que tienen una historia detrás, pero buscan una segunda oportunidad para conocer la felicidad. Nuestro equipo los ha rehabilitado con amor. Ahora, están listos para un hogar seguro y feliz", señala la institución.