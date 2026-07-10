El perro que no ladra: por qué el basenji se comunica con un “yodel”

Lo que hace tan silencioso al perro de raza basenji no es ausencia de voz, sino una forma particular de producir sonido. En vez del ladrido típico, muchos basenjis emiten un vocalizado ondulante —conocido como yodel, barroo o ululato— porque la vibración de sus pliegues vocales y la configuración de su laringe favorecen tonos sostenidos más que explosiones cortas.

En anatomía veterinaria se describe que, comparado con razas seleccionadas históricamente para alertar o pastorear, el basenji tiende a mostrar un patrón de fonación menos “percusivo”. El resultado práctico: puede vocalizar mucho, pero rara vez “ladra” en el sentido clásico.

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¿Entonces es un perro silencioso de verdad?

Depende de qué se entienda por silencio. El basenji suele ser menos ladrador, algo valioso para convivencia urbana. Pero “silencioso” puede ser engañoso: muchos ejemplares se comunican con gemidos, bufidos, gruñidos, resoplidos y el famoso yodel, especialmente cuando se frustran, se excitan o anticipan actividad (paseo, comida, juego).

Un ejemplo cotidiano: en casa puede parecer tranquilo, pero ante la llegada de visitas o al quedarse solo, no siempre “calla”: cambia el tipo de sonido.

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Evolución y selección: un perro antiguo, menos moldeado para “dar alarma”

El basenji es considerado una raza de linaje antiguo. La hipótesis más aceptada entre etólogos y expertos en domesticación es que no fue seleccionado de forma intensa por humanos para ladrar como señal de alarma, a diferencia de muchas razas modernas.

En perros, la conducta de ladrar existe, pero su frecuencia y contexto se modifican mucho por genética y selección.

En otras palabras: no es que el basenji “no pueda” comunicarse; es que su comunicación vocal fue favorecida por otros usos y terminó siendo distinta.

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¿Puede aprender a ladrar?

Algunos basenjis llegan a emitir algo parecido a un ladrido, pero no suele ser su repertorio principal.

Lo más frecuente es que, con refuerzo y situaciones de alta activación, aparezcan vocalizaciones mixtas. Aun así, esperar un ladrido “estándar” suele frustrar a los cuidadores: este perro tiende a expresar alerta con postura, mirada, movimiento y sonidos no convencionales.

Cuándo consultar: si el “silencio” es nuevo o hay ronquera

Si un basenji que vocalizaba deja de hacerlo de golpe, o si aparece tos, arcadas, jadeo ruidoso o ronquera, conviene consultar con un veterinario. Problemas de vías respiratorias altas, irritación laríngea o dolor pueden cambiar la voz en cualquier raza, también en una que “no ladra”.