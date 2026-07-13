¿Por qué los gatos sphynx necesitan más cuidados que otras razas?

Los gatos sphynx no requieren más cuidados por “capricho” estético, sino por biología. Al carecer de pelaje (o tenerlo muy fino), se reduce la protección frente a frío, radiación solar, roces y alérgenos. A eso se suma una piel con mayor exposición y acumulación de sebo, y una mayor vigilancia de ciertos problemas cardíacos y neuromusculares descritos en la raza.

Piel sin pelo: más sebo, más irritación, más higiene

En un gato con pelaje, parte de los aceites cutáneos se distribuyen por el pelo. En el sphynx, ese sebo queda en superficie: aparecen manchas oscuras en sábanas, tacto “pegajoso” y, en algunos casos, foliculitis o dermatitis por desequilibrios de la barrera cutánea.

Lea más: Estos gatos suelen tener más dificultades para convivir con otros animales

La recomendación veterinaria suele ser higiene periódica, con productos suaves y buen secado: el exceso de baños o el uso de champús inadecuados puede empeorar la irritación al alterar lípidos y microbiota de la piel.

Termorregulación: gastan más energía en calentarse

El pelaje funciona como aislante. Sin él, el sphynx tiende a buscar mantas, regazos, estufas o sol de ventana para mantener la temperatura. Ese costo térmico puede traducirse en mayor demanda calórica y en sensibilidad a corrientes de aire.

No es “friolento por personalidad”: es un animal con pérdida de calor más rápida, por lo que el ambiente templado y el control del peso (sin sobrealimentar) son parte del cuidado.

Lea más: ¿Adoptaste dos gatos? Estas combinaciones de nombres son las favoritas de amantes de felinos

Sol y quemaduras: el riesgo invisible en interiores

La piel expuesta se quema. Incluso dentro de casa, la radiación que entra por ventanas puede provocar eritema y daño acumulativo. La evidencia dermatológica en animales muestra que la radiación UV es un factor de riesgo para lesiones cutáneas; en sphynx, la falta de pelo elimina la protección mecánica.

La prevención se centra en evitar horas de sol directo y consultar al veterinario antes de usar cualquier fotoprotector (no todos son seguros para gatos).

Orejas y uñas: lo que el pelo suele “disimular”

Otro motivo frecuente de consulta es la acumulación de cerumen: al no haber pelo que retenga partículas, la suciedad se vuelve más visible y puede favorecer otitis si hay inflamación previa.

En uñas, puede acumularse material en el pliegue periungueal; el recorte y la limpieza, con técnica correcta, evitan lesiones.

Lea más: ¿Los gatos saben cuando una persona está triste? Lo que revelan los estudios

Predisposiciones genéticas: el punto donde el control salva

En cardiología veterinaria, distintas publicaciones y registros clínicos describen predisposición a miocardiopatía hipertrófica (HCM) en varias razas, incluido el sphynx.

Como puede ser silenciosa, muchos especialistas recomiendan ecocardiogramas de control (sobre todo si hay antecedentes). También se ha descrito una miopatía hereditaria del sphynx en líneas concretas: fatiga, debilidad o intolerancia al ejercicio merecen evaluación temprana.

Cuándo preocuparse (y no esperar “a que se le pase”)

Picazón persistente, olor fuerte en piel u orejas, enrojecimiento, costras, respiración agitada en reposo, desmayos, debilidad o pérdida de apetito no son “cosas de la raza”: son señales para consulta veterinaria. En sphynx, la diferencia suele estar en llegar antes.