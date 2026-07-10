Mascotas
10 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Adoptaste dos gatos? Estas combinaciones de nombres son las favoritas de amantes de felinos

Dos gatos.
Dos gatos.Nils Jacobi

Si adoptaste dos gatos, el mejor dúo de nombres es corto, distinto y fácil de reconocer. La ciencia del aprendizaje felino sugiere 1–2 sílabas y sonidos diferentes para que ambos respondan sin confusión.

Por ABC Color

Qué nombres funcionan mejor para dos gatos

Para una pareja de gatos, elegí nombres de 1 o 2 sílabas, con finales diferentes (Luna y Milo, no “Luna” y “Lina”) y evitá rimas o sonidos casi idénticos.

En estudios sobre reconocimiento de voces y aprendizaje por asociación, los gatos responden mejor cuando la señal es consistente, breve y repetible; dos nombres parecidos aumentan la confusión en el día a día (comida, llamado, veterinaria, transportadora).

Un truco cotidiano: si uno viene y el otro no, no siempre es “terquedad”; muchas veces es ambigüedad acústica. Dos nombres bien diferenciados simplifican el entrenamiento con refuerzo positivo (premio, caricia, juego).

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Personajes de películas: para un dúo con relato

Para quienes ya los ven como “compañeros de aventura”: Leia y Han, Frodo y Sam, Totoro y Mei, Simba y Nala, Chihiro y Haku, WALL·E y Eve, Neo y Trinity.

Mitología: nombres que suenan fuertes

Dos gatos.
Dos gatos.

Si buscás algo clásico y sonoro: Zeus y Hera, Ares y Atenea, Loki y Freya, Odín y Thor, Isis y Osiris, Eros y Psique.

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Ciencias

Para dos que se activan cuando se apagan las luces: Luna y Sol, Orión y Vega, Nova y Quark, Tesla y Curie, Kepler y Gaia, Atlas e Io.

Literatura: para lectores con dos ronroneos

Dos gatos.
Dos gatos.

Dúos con identidad: Watson y Holmes, Romeo y Julieta, Dante y Beatriz, Kiki y Jiji, Gatsby y Daisy, Quijote y Sancho.

Comida: nombres dulces y fáciles de pronunciar

Si son “pan y manteca”: Moka y Latte, Sushi y Miso, Taco y Nacho, Oliva y Feta, Miel y Canela, Churro y Choco.

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Música: para quienes marcan el ritmo de la casa

Cuando uno persigue y el otro marca el compás: Bowie e Iggy, Billie y Finneas, Tango y Milonga, Jazz y Blues, Lola y Félix.

Naturaleza: para gatos de ventana y balcón

Dos gatos.
Dos gatos.

Para una dupla exploradora: Nube y Rayo, Río y Lago, Trébol y Flora, Ámbar y Coral, Puma y Zorro.

Dúos históricos: nombres con “peso” sin ser solemnes

Si te divierte el guiño cultural: Frida y Diego, Marie y Pierre, Amelia y Earhart (uno “Amelia”, el otro “Earl”), Darwin y Wallace, Cleopatra y César.

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Cultura pop: reconocibles, cortos y citables

Para una pareja “de serie”: Mario y Luigi, Barbie y Ken, Rick y Morty, Aang y Zuko, Dory y Nemo, Finn y Rey.

Parejas de villanos: para los que rompen reglas

Si son traviesos y coordinados: Joker y Harley, Vader y Sid, Ursula y Tritón, Maléfica y Cuervo, Sauron y Nazgûl.

Nombres graciosos: cuando el chiste mejora la convivencia

Dos gatos.
Dos gatos.

Para dos que se meten en todo: Pim y Pam, Chispa y Chiste, Miau y Guau, Sir y Madam, Tecla y Mouse, Fideo y Tuco.

Según la pareja: dos machos, dos hembras, mixto, colores e inseparables

Dos gatos.
Dos gatos.
  • Dos machos: Milo y Bruno, Tom y Ben, Rocco y Nico.
  • Dos hembras: Luna y Kira, Nina y Mía, Alma y Gala.
  • Macho y hembra: Milo y Luna, Sol y Nube, Neo y Leia.
  • Distintos colores: blanco/negro Nieve y Tinta; naranja/gris Mango y Humo; atigrado/negro Tigre y Sombra.
  • Inseparables: Yin y Yang, Pipa y Papo, Dúo y Doble.

Cómo probar el nombre en casa

Dos gatos.
Dos gatos.

Decilo una vez y asociá: mirada o acercamiento = premio inmediato.

Probá en distintos momentos (antes de comer, después de la siesta).

Si ambos se giran siempre, ajustá a nombres con vocales y consonantes más distintas (por ejemplo, “Lola” y “Rufus”).