Mascotas
15 de julio de 2026 a la - 11:26

¿Cómo adoptar perros y gatos rescatados de Defensa Animal?

En el mes en que se celebra el Día de la Amistad, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal invita a la ciudadanía a adoptar a los animales que la institución tiene a resguardo, que fueron rescatados de situaciones de maltrato.

Por ABC Color

Estos animales, algunos de los cuales fueron rescatados en muy malas condiciones de salud, ya recibieron el alta médica y “buscan una segunda oportunidad”, dijo hoy a ABC Color la doctora Jessica Klein, veterinaria de Defensa Animal.

La Dirección de Defensa Animal tiene en su sitio web (https://www.bienestaranimal.gov.py) un ‘catálogo’ de 17 perros adultos de distintas edades disponibles para adopción.

Lea más: Paraguay declara a los animales como “seres sintientes” para reducir maltratos

Además, la institución también cuenta con gatos rescatados para adopción.

¿Cómo puedo adoptar?

La Dirección de Defensa Animal publicó el catálogo de adopción en la "Edición Amigos".

Las personas interesadas en dar un nuevo hogar a uno de estos animales pueden contactar por medio del sitio web de la Dirección de Defensa Animal o al número de teléfono (0994) 341 696.