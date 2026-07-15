¿Cómo adoptar perros y gatos rescatados de Defensa Animal?

Estos animales, algunos de los cuales fueron rescatados en muy malas condiciones de salud, ya recibieron el alta médica y “buscan una segunda oportunidad”, dijo hoy a ABC Color la doctora Jessica Klein, veterinaria de Defensa Animal.
La Dirección de Defensa Animal tiene en su sitio web (https://www.bienestaranimal.gov.py) un ‘catálogo’ de 17 perros adultos de distintas edades disponibles para adopción.
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Además, la institución también cuenta con gatos rescatados para adopción.
¿Cómo puedo adoptar?
Las personas interesadas en dar un nuevo hogar a uno de estos animales pueden contactar por medio del sitio web de la Dirección de Defensa Animal o al número de teléfono (0994) 341 696.