¿Cuándo deja de crecer un pastor alemán? Edad, tamaño y desarrollo hasta la adultez

En la mayoría de los pastores alemanes, el crecimiento en altura se desacelera fuerte entre los 10 y 14 meses y suele estar prácticamente completo hacia los 12–18 meses. Sin embargo, el desarrollo corporal total (músculo, pecho, “relleno” de la silueta) puede continuar hasta los 18–24 meses, algo típico de razas grandes.

Esta diferencia se explica por la biología del esqueleto: los huesos largos crecen mientras las placas de crecimiento (fisis) siguen abiertas; cuando se cierran, la altura ya no aumenta.

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¿Cuándo alcanza su tamaño definitivo?

Si por “tamaño” entendemos alzada (altura a la cruz), muchos ejemplares llegan cerca de su marca final alrededor del año. Pero si hablamos de tamaño definitivo como volumen corporal, el punto más realista es entre el año y medio y los dos años.

La genética pesa mucho: líneas de trabajo y de exposición pueden madurar distinto. Y el entorno también: actividad, salud articular y dieta.

¿Cuándo termina de desarrollarse?

Terminar de desarrollarse incluye huesos, tendones, masa muscular y coordinación.

En razas grandes, la veterinaria del deporte canino suele considerar la madurez funcional más cerca de los 18–24 meses, cuando el cuerpo tolera mejor cargas intensas y saltos repetidos.

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Por qué “se ensancha” después del año

Aunque ya no suba en centímetros, un pastor alemán puede verse más grande por tres motivos frecuentes: aumento de masa muscular, ensanchamiento del tórax y cambios hormonales/metabólicos de la adultez joven.

Estudios sobre maduración en razas grandes describen esta fase de “relleno” como parte del pasaje de cachorro a adulto, más ligada a tejido blando que a crecimiento óseo.

Ojo: si el “ensanchamiento” viene con pérdida de cintura y costillas difíciles de palpar, puede ser exceso de grasa, no desarrollo.

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Qué alimentación necesita durante el crecimiento

El objetivo no es que crezca más rápido, sino que crezca parejo para cuidar articulaciones. La evidencia nutricional en razas grandes sostiene que el mayor riesgo viene de exceso de calorías y desbalances minerales, más que de “falta de proteína”.

Un cachorro de pastor alemán suele beneficiarse de un alimento “puppy large breed”, formulado para controlar energía y minerales.

En especial, es clave evitar “refuerzos” caseros de calcio: el exceso puede alterar la mineralización ósea. Como guía, las fórmulas bien diseñadas mantienen una relación calcio:fósforo cercana a 1,2:1 y ajustan la densidad energética para no disparar el peso.

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Si notás cojera, dolor al levantarse, o crecimiento muy desparejo, conviene consultar: en esta raza, el control temprano es importante por la predisposición a problemas ortopédicos del desarrollo.