¿Tu perro cambió de conducta? Estas enfermedades pueden estar detrás

En la práctica veterinaria, los cambios repentinos de conducta en perros suelen tener una causa médica. Las más frecuentes son dolor (a veces invisible), trastornos hormonales y problemas del sistema nervioso.

Dolor: la causa más subestimada de irritabilidad y agresividad

Un perro con dolor no “se porta mal”: se protege. La evidencia en medicina veterinaria vincula el dolor crónico —por ejemplo, artrosis, displasia de cadera, otitis, enfermedad dental o lesiones de columna— con aumento de reactividad, gruñidos al contacto, evitación y cambios de sueño.

Estudios en etología clínica han observado que, al controlar el dolor (analgesia, fisioterapia, manejo del peso), muchos casos de agresividad “nueva” disminuyen.

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Ejemplo cotidiano: el perro que antes se dejaba alzar y ahora “muerde” cuando lo agarran del torso puede estar diciendo “me duele”.

Tiroides, cortisol y azúcar: hormonas que también cambian la conducta

Algunas enfermedades endocrinas alteran energía, tolerancia y atención. El hipotiroidismo puede asociarse a apatía, lentitud, aumento de peso y, en ciertos casos, irritabilidad; el síndrome de Cushing (exceso de cortisol) suele traer jadeo, hambre intensa, sed/ orina aumentadas y cambios de descanso.

La diabetes o desbalances metabólicos también pueden provocar decaimiento, desorientación o hambre ansiosa.

La clave es que no aparecen solos: suelen venir con señales físicas que el cuidador puede notar en casa.

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Cerebro y sentidos: cuando el sistema nervioso está involucrado

En perros mayores, la disfunción cognitiva canina (un cuadro estudiado como análogo al Alzheimer, con cambios cerebrales como acumulación de proteínas) puede manifestarse como desorientación, “mirar a la nada”, invertir el ciclo sueño-vigilia, ensuciar adentro o dejar de reconocer rutinas.

En perros de cualquier edad, epilepsia o problemas intracraneales (inflamación, tumores) pueden verse como episodios de conductas extrañas, miedo súbito, agresividad inesperada o “desconexiones”. También la pérdida de audición o visión puede volverlos más asustadizos: si no ven venir una mano, reaccionan.

Infecciones, gastrointestinal y urinario: malestar que se traduce en conducta

Un perro con infección urinaria puede volverse inquieto, pedir salir todo el tiempo o tener “accidentes” sin ser un problema de aprendizaje.

Gastroenteritis, parásitos o dolor abdominal pueden explicar irritabilidad, menor tolerancia al juego o rechazo al alimento. Dermatitis y alergias (prurito intenso) suelen asociarse a lamido compulsivo, mal descanso y ansiedad.

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Cuándo es urgente consultar

Buscá atención veterinaria rápida si el cambio es brusco, si hay dolor al tocarlo, desmayo/convulsiones, desorientación marcada, vómitos persistentes, sangre, fiebre, aumento fuerte de sed/orina o si deja de comer.

En consultorio, una buena evaluación suele incluir examen físico, dolor, análisis de sangre/orina y, según el caso, estudios neurológicos o de imagen.