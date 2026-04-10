Epilepsia idiopática: lo que todo dueño debe saber sobre las convulsiones en los perros

Ver a un perro convulsionar suele ser una de las experiencias más angustiantes para cualquier familia. Sin embargo, no todas las convulsiones significan “algo terminal” ni, al mismo tiempo, deben minimizarse. En muchos casos el diagnóstico final es epilepsia idiopática, un trastorno neurológico en el que el animal presenta crisis recurrentes sin una causa estructural evidente en el cerebro.

¿Qué es y a quién afecta?

La epilepsia idiopática se describe como una predisposición del sistema nervioso a generar descargas eléctricas anormales, generalmente con inicio entre los 6 meses y los 6 años.

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Se sospecha con más fuerza cuando el perro está sano entre crisis, el examen neurológico es normal y no hay datos que apunten a intoxicaciones, alteraciones metabólicas u otras enfermedades.

Algunas razas parecen tener mayor predisposición, lo que refuerza el componente genético, aunque puede presentarse en mestizos.

Cómo reconocer una crisis

Las convulsiones no siempre son “caer al piso y sacudirse”. Pueden ser generalizadas (pérdida de conciencia, rigidez, movimientos involuntarios, salivación, micción) o más sutiles (mirada fija, chasquidos, desorientación).

También importa lo que ocurre después: muchos perros pasan por una fase posictal con desorientación, hambre intensa, ceguera transitoria o inquietud.

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Qué hacer en casa durante una convulsión

La prioridad es evitar accidentes. Alejá muebles con esquinas, bloqueá escaleras y no intentes abrirle la boca: el perro no “se traga la lengua” y podría morder sin intención.

Cronometrá la duración y, si es posible, grabá un video; esos segundos suelen ser valiosísimos para el veterinario.

Se considera emergencia si la crisis dura más de 5 minutos, si hay varias seguidas sin recuperar la conciencia (estatus epiléptico), si aparecen múltiples convulsiones en 24 horas o si el animal no se recupera como de costumbre. En esos escenarios aumenta el riesgo de hipertermia y complicaciones.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico suele ser “por exclusión”: análisis de sangre, revisión de tóxicos o fármacos, y, según el caso, resonancia magnética y análisis de líquido cefalorraquídeo.

El tratamiento no siempre implica medicar de por vida, pero se recomienda cuando las crisis son frecuentes, intensas o en racimos. Fármacos como fenobarbital, bromuro de potasio, levetiracetam o imepitoin pueden reducir la frecuencia; pero el control requiere constancia, ajustes y monitoreo.

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Pronóstico: vivir bien es posible

Con seguimiento veterinario, muchos perros con epilepsia idiopática llevan una vida plena.

La clave está en registrar las crisis, no suspender medicación sin indicación y comunicar cambios de conducta, peso o apetito. La información, en estos casos, no elimina el miedo, pero sí devuelve control.