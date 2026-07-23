Mascotas
23 de julio de 2026 a la - 11:43

Cuáles son los mejores ejercicios de propiocepción para perros: cuándo y cómo

Ejercicios de propiocepción para perros.
Ejercicios de propiocepción para perros.Shutterstock

Si tu perro se resbala en el piso, pierde equilibrio en escaleras o se está recuperando de una lesión, la propiocepción puede marcar la diferencia. Estos ejercicios mejoran coordinación y reducen riesgos si se hacen bien.

Por ABC Color

Los mejores ejercicios de propiocepción para perros son los que obligan al cuerpo a “recalcular” su postura con seguridad: cambios de peso controlados, caminatas con obstáculos bajos (cavaletti), superficies inestables moderadas y patrones de marcha lentos.

Ejercicios de propiocepción para perros.
Ejercicios de propiocepción para perros.

En rehabilitación veterinaria se usan porque estimulan receptores en músculos y articulaciones, afinando la comunicación con el sistema nervioso.

Ejercicios de propiocepción para perros.
Ejercicios de propiocepción para perros.

Estudios en fisioterapia canina describen, por ejemplo, que los cavaletti aumentan la flexión de miembros y la conciencia del paso, útil en perros mayores y en recuperación ortopédica.

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Cuándo conviene (y cuándo no)

Sirven especialmente en cuatro escenarios cotidianos: cachorros (para coordinación), perros senior (para estabilidad), perros deportistas (prevención) y post lesión o cirugía (solo con alta/plan del veterinario).

Ejercicios de propiocepción para perros.
Ejercicios de propiocepción para perros.

Evitalos si hay dolor agudo, cojera marcada, hernia/discopatía sin control, fiebre o sedación: la propiocepción no reemplaza el diagnóstico y puede empeorar una lesión si se fuerza.

Cómo hacerlos en casa, sin equipamiento caro

Empezá con sesiones de 3 a 7 minutos, 3–5 veces por semana, sobre piso antideslizante y con premios.

1) Traslado de peso (“weight shifting”): con tu perro quieto, atraé su nariz con un premio hacia la derecha/izquierda y adelante/atrás, sin que dé pasos. Buscás microajustes, no estiramientos.

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2) “Cookie stretch” con control: premio hacia el hombro y hacia la cadera, lento. Mejora control del tronco; si se sienta o se cae, bajá dificultad.

3) Cavaletti caseros: palos de escoba apoyados en libros, a baja altura. Paso lento y parejo. Es uno de los ejercicios más usados en rehabilitación porque ordena el patrón de marcha.

Perro, entrenamiento cavaletti, imagen ilustrativa.
Perro, entrenamiento cavaletti, imagen ilustrativa.

4) Caminar en “8” y giros amplios: con correa corta pero floja. Los cambios de dirección entrenan estabilidad de hombros y caderas.

5) Retroceso (“backing up”): dos o tres pasos hacia atrás por un pasillo. Exige conciencia de patas traseras, clave en perros que “arrastran” uñas.

Progresión segura: la regla del 10%

Subí la dificultad de a poco: más precisión antes que más tiempo. Si al día siguiente hay más rigidez, lamido insistente de una pata o vuelve la cojera, fue demasiado.

La señal de que va bien es simple: el perro se mueve más “seguro” en superficies resbaladizas y tropieza menos.

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Cuándo pedir ayuda profesional

Ejercicios de propiocepción para perros.
Ejercicios de propiocepción para perros.

Consultá a un veterinario o fisioterapeuta si tu perro tuvo rotura de ligamentos, cirugía de columna, displasia dolorosa, ataxia, pérdida de masa muscular o caídas frecuentes. En esos casos, el “mejor ejercicio” es el que está ajustado a su lesión, no el más popular en redes.