Cuáles son los mejores ejercicios de propiocepción para perros: cuándo y cómo

Los mejores ejercicios de propiocepción para perros son los que obligan al cuerpo a “recalcular” su postura con seguridad: cambios de peso controlados, caminatas con obstáculos bajos (cavaletti), superficies inestables moderadas y patrones de marcha lentos.

En rehabilitación veterinaria se usan porque estimulan receptores en músculos y articulaciones, afinando la comunicación con el sistema nervioso.

Estudios en fisioterapia canina describen, por ejemplo, que los cavaletti aumentan la flexión de miembros y la conciencia del paso, útil en perros mayores y en recuperación ortopédica.

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Cuándo conviene (y cuándo no)

Sirven especialmente en cuatro escenarios cotidianos: cachorros (para coordinación), perros senior (para estabilidad), perros deportistas (prevención) y post lesión o cirugía (solo con alta/plan del veterinario).

Evitalos si hay dolor agudo, cojera marcada, hernia/discopatía sin control, fiebre o sedación: la propiocepción no reemplaza el diagnóstico y puede empeorar una lesión si se fuerza.

Cómo hacerlos en casa, sin equipamiento caro

Empezá con sesiones de 3 a 7 minutos, 3–5 veces por semana, sobre piso antideslizante y con premios.

1) Traslado de peso (“weight shifting”): con tu perro quieto, atraé su nariz con un premio hacia la derecha/izquierda y adelante/atrás, sin que dé pasos. Buscás microajustes, no estiramientos.

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2) “Cookie stretch” con control: premio hacia el hombro y hacia la cadera, lento. Mejora control del tronco; si se sienta o se cae, bajá dificultad.

3) Cavaletti caseros: palos de escoba apoyados en libros, a baja altura. Paso lento y parejo. Es uno de los ejercicios más usados en rehabilitación porque ordena el patrón de marcha.

4) Caminar en “8” y giros amplios: con correa corta pero floja. Los cambios de dirección entrenan estabilidad de hombros y caderas.

5) Retroceso (“backing up”): dos o tres pasos hacia atrás por un pasillo. Exige conciencia de patas traseras, clave en perros que “arrastran” uñas.

Progresión segura: la regla del 10%

Subí la dificultad de a poco: más precisión antes que más tiempo. Si al día siguiente hay más rigidez, lamido insistente de una pata o vuelve la cojera, fue demasiado.

La señal de que va bien es simple: el perro se mueve más “seguro” en superficies resbaladizas y tropieza menos.

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Cuándo pedir ayuda profesional

Consultá a un veterinario o fisioterapeuta si tu perro tuvo rotura de ligamentos, cirugía de columna, displasia dolorosa, ataxia, pérdida de masa muscular o caídas frecuentes. En esos casos, el “mejor ejercicio” es el que está ajustado a su lesión, no el más popular en redes.