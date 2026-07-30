Mascotas
30 de julio de 2026 a la - 06:00

Estas son las enfermedades más frecuentes en el golden retriever

Perro golden retriever.
Perro golden retriever.Shutterstock

Picazón que no cede, sacudidas de cabeza, rigidez al levantarse o un bulto “nuevo” suelen ser las primeras pistas. En el golden retriever, varias enfermedades comunes se pueden detectar antes si se sabe qué mirar.

Por ABC Color

En términos veterinarios, las enfermedades más frecuentes en el golden retriever se concentran en piel y oídos (alergias y otitis), articulaciones (displasia y artrosis), trastornos endocrinos como hipotiroidismo y, en una proporción relevante, cáncer.

Perro golden retriever.
Perro golden retriever.

Grandes bases de datos clínicas como VetCompass (Reino Unido) han descrito que los problemas de oído, piel y exceso de peso figuran entre los motivos de consulta más habituales en perros, y en goldens estos cuadros suelen aparecer con una combinación de genética, conformación corporal y ambiente.

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¿Por qué tantos goldens consultan por piel y oídos?

La dermatitis atópica (alergia ambiental) y las alergias alimentarias predisponen a infecciones secundarias.

El círculo es conocido: el perro se rasca, se lesiona la barrera cutánea, proliferan levaduras o bacterias y aparece mal olor.

Perro golden retriever con un veterinario.
Perro golden retriever con un veterinario.

En casa suele notarse como lamido de patas, enrojecimiento entre los dedos o otitis: sacudir la cabeza, rascarse una oreja, dolor al tocar. La oreja caída y la humedad facilitan el problema, pero la causa de fondo muchas veces es alérgica.

Displasia, artrosis y dolor “silencioso” en la adultez

El golden es un perro grande y activo: esa combinación aumenta la carga sobre caderas y codos. La displasia de cadera o de codo puede manifestarse temprano, pero también “asomar” cuando ya hay artrosis.

Perro golden retriever con un veterinario.
Perro golden retriever con un veterinario.

Señales típicas: dificultad para subir al auto, lentitud al arrancar tras dormir, evitar escaleras o cambiar la forma de correr. El punto diferencial es entender que no siempre hay renguera marcada: a veces solo hay menos ganas de moverse.

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Hipotiroidismo: cuando el cambio es de energía, piel y peso

El hipotiroidismo es relativamente común en razas predispuestas. Suele presentarse como aumento de peso sin comer más, apatía, pelo opaco, caída de pelo en tronco o infecciones cutáneas recurrentes.

No es “envejecimiento”: se confirma con análisis específicos y el tratamiento cambia de forma real la calidad de vida.

Cáncer en golden retriever: la razón de la vigilancia

En esta raza preocupa especialmente la incidencia de neoplasias (por ejemplo, linfoma, hemangiosarcoma o tumores de mastocitos).

Investigaciones de seguimiento a gran escala como la Golden Retriever Lifetime Study (Morris Animal Foundation) reforzaron un dato clave para cuidadores: en goldens, el cáncer aparece con frecuencia suficiente como para justificar controles periódicos y atención a signos sutiles.

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En casa, “alertas” concretas son bultos que crecen, encías pálidas con decaimiento súbito, abdomen que aumenta de tamaño, pérdida de peso o tos persistente.

Ojos y corazón: menos ruidosos, pero importantes

En oftalmología se ven cataratas y otras alteraciones hereditarias; en cardiología, algunos goldens pueden presentar estenosis subaórtica u otras patologías.

Lo complejo es que pueden avanzar sin síntomas evidentes. Por eso los veterinarios recomiendan auscultación anual, y si hay soplo o antecedentes, ecocardiograma; y controles oftalmológicos si aparece nubosidad ocular, choques con objetos o cambios en la visión nocturna.

Qué hacer para detectarlas antes

La prevención útil no es “hacer todo”, sino hacer lo que más rinde: mantener un peso corporal magro (reduce carga articular y empeora menos la inflamación), controlar de manera temprana picazón y otitis para cortar el ciclo, y pedir al veterinario un plan por edad: en jóvenes, evaluación ortopédica; en adultos, chequeos metabólicos; en seniors, revisión de bultos, analítica y controles cardiacos según hallazgos.

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Si tu golden “solo está más tranquilo”, vale la pregunta clínica: a veces es dolor, a veces tiroides, a veces algo que conviene detectar a tiempo.