¿Foliculitis en gatos o algo que se le parece? Las claves para reconocerla y no tratar “a ciegas”

Qué es la foliculitis en gatos (y por qué no siempre es “una infección”)

La foliculitis en gatos es la inflamación del folículo piloso (la “bolsita” donde nace el pelo). Puede verse como pápulas tipo granito, costras, enrojecimiento y alopecia en parches.

La clave: en felinos, la dermatología veterinaria describe que la foliculitis bacteriana primaria es menos frecuente que en perros; a menudo aparece secundaria a otra causa (hongos, parásitos, alergias o autotrauma por rascado).

Lea más: ¿Qué descubrió la genética sobre el color de los ojos en los gatos?

Señales típicas que podés ver en casa

En la práctica cotidiana, suele notarse como pelos quebrados, “puntitos” con costra, descamación y zonas donde el gato se lame o rasca más.

En el mentón puede confundirse con acné felino; en el lomo o cuello, con dermatitis por pulgas, incluso si no se ven.

Causas frecuentes: lo que el veterinario busca primero

Detrás del mismo “granito” puede haber distintos disparadores. En revisiones de dermatología (revistas como Veterinary Dermatology), se repite un patrón: en gatos conviene pensar en diagnósticos diferenciales antes de asumir bacterias.

Los más comunes son dermatofitos (tiña), pulgas y otras ectoparasitosis, Demodex en algunos casos, alergias (ambientales o alimentarias) y sobreacicalamiento por prurito o estrés. Cada causa requiere un tratamiento distinto y usar el equivocado prolonga el problema.

Lea más: Por qué los gatos parecen ignorar pero sí procesan información

Cómo se confirma: pruebas simples que cambian el tratamiento

El abordaje con mejor evidencia se basa en citología (para ver bacterias/levaduras e inflamación), raspados o tricogramas para parásitos, lámpara de Wood y cultivo/PCR si se sospecha tiña, y en casos persistentes biopsia.

Esto evita antibióticos innecesarios y ayuda a detectar cuadros contagiosos.

Tratamiento: lo que suele indicar el veterinario (y lo que conviene evitar)

Si hay infección bacteriana demostrada, se usan antibióticos con dosis y duración veterinarias; si es tiña, antifúngicos y control ambiental; si hay pulgas, antiparasitarios efectivos para todos los animales del hogar.

También puede indicarse champú o mousse antiséptica según el caso. Evitá cremas humanas, corticoides “a prueba y error” y rasurar sin indicación: pueden irritar más la piel o enmascarar tiña.

Lea más: ¿Qué descubrió la genética sobre el color de los ojos en los gatos?

Cuándo es urgente consultar

Consultá rápido si hay pústulas, dolor, mal olor, fiebre, decaimiento, lesiones que se expanden, o si convivís con niños/inmunosuprimidos (por el riesgo de tiña). Si el problema recidiva, suele ser señal de que falta identificar la causa de base, no de que “el antibiótico no fue fuerte”.