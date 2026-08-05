¿Tu perro “está viejo” o le duele algo? Claves para reconocer dolor crónico en perros mayores

En perros mayores, el dolor crónico suele aparecer como una suma de señales pequeñas: menos ganas de caminar, rigidez al levantarse, evitar escaleras o saltos, cambios de sueño y mayor irritabilidad. No es raro que el animal “aguante” sin vocalizar: la etología explica que muchos mamíferos tienden a ocultar vulnerabilidad para no quedar expuestos.

En veterinaria, se habla de dolor crónico cuando persiste semanas o meses (a menudo, más de 3 meses) y deja de ser una alarma puntual para convertirse en un estado que altera movimiento, estrés y calidad de vida.

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“Es la edad” no siempre es la explicación: osteoartritis y más

La causa más común en la vejez es la osteoartritis. Estudios y guías clínicas describen que es frecuente y, sobre todo, infradiagnosticada: muchos cuidadores interpretan la reducción de actividad como “normal”.

También pueden doler la boca (enfermedad periodontal), la columna (enfermedad de disco), el abdomen (tumores, inflamación) o los nervios (dolor neuropático).

Qué cambia con el dolor: el perro empieza a ahorrar movimientos. Se sienta antes, elige rutas más cortas, tarda en acomodarse para dormir o busca pisos blandos.

Señales cotidianas que suelen pasar desapercibidas

El dolor crónico se delata en detalles: caminar más lento y con pasos más cortos, “calentarse” y recién ahí moverse mejor, lamerse una articulación sin herida visible, cambiar la postura al orinar o defecar, jadear en reposo, evitar el juego de siempre.

En casa, a veces aparece como “mal carácter”: gruñe si lo tocan, no quiere que lo alcen, se esconde cuando ve la correa porque anticipa molestia.

Una pista útil es la incoherencia: el perro quiere salir, pero una vez afuera se frena; quiere subirse al sillón, pero duda y busca ayuda.

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Dolor o síndrome cognitivo: cómo no confundirlos

La desorientación, el vagabundeo nocturno u “olvidar” rutinas puede sugerir disfunción cognitiva, pero el dolor también fragmenta el sueño y aumenta la ansiedad.

Una pregunta práctica: ¿hay patrones ligados al movimiento o al contacto? Si empeora al levantarse, subir, girar o al palpar, el dolor gana peso como explicación.

Qué hace el veterinario para confirmarlo

No se trata solo de una radiografía. En clínica se combinan examen ortopédico y neurológico, evaluación de marcha y escalas validadas para dolor crónico, como el Canine Brief Pain Inventory o el Helsinki Chronic Pain Index, que traducen conductas diarias en puntajes comparables.

Su valor, mostrado en estudios revisados por pares, es que permiten medir cambios con tratamiento y no depender de “parece mejor”.

Consultá sin demora si aparece alguna de estas señales

Si tu perro deja de comer, respira con esfuerzo, tiene abdomen distendido, no puede levantarse, arrastra patas, llora al tocarlo o hay un cambio brusco de conducta, no esperes: el dolor puede ser intenso o esconder una urgencia.

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En los demás casos, registrar en video cómo camina y qué evita en casa suele acelerar el diagnóstico en la consulta.