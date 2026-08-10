CEDIVEP: la pasión de cuidar es la misión de proteger

Hoy, el médico veterinario ocupa un lugar fundamental en nuestra sociedad.

Está presente cuando una familia confía en él la salud de su mascota, cuando un productor necesita proteger su rodeo y cuando es necesario prevenir enfermedades que pueden afectar también a las personas, porque cuidar la salud animal también es cuidar la salud de todos.

Pero detrás de cada decisión veterinaria, existe una pregunta que necesita una respuesta segura: ¿Qué está pasando con ese animal?

Allí comienza el valor del diagnóstico.

Una muestra puede representar una mascota esperando un tratamiento, una familia buscando respuestas o un establecimiento ganadero que necesita tomar una decisión sanitaria a tiempo.

Por eso, un resultado de laboratorio nunca es solamente un número.

CEDIVEP: detrás de cada diagnóstico, una responsabilidad

Desde hace más de tres décadas, CEDIVEP acompaña al médico veterinario paraguayo brindando herramientas diagnósticas que permiten detectar enfermedades, orientar tratamientos, prevenir riesgos y tomar decisiones con mayor seguridad.

Tecnología, experiencia y profesionales especializados trabajan detrás de cada muestra con un mismo propósito: transformar la incertidumbre en respuestas confiables.

Desde una mascota que ocupa un lugar irremplazable en el hogar hasta los animales que forman parte de la producción nacional, el desafío es el mismo: llegar al diagnóstico correcto para poder actuar a tiempo.

En el Mes del Veterinario, CEDIVEP celebra a quienes eligieron dedicar su vida a cuidar otras vidas.

A quienes están en la clínica, en el campo, en los laboratorios, en la producción y en la salud pública, porque detrás de cada animal cuidado hay un veterinario.

Y detrás de cada gran decisión veterinaria, debe existir un diagnóstico en el que se pueda confiar.

“Feliz Día del Veterinario a quienes cuidan a nuestros animales, protegen a nuestras familias y trabajan cada día por la salud del Paraguay”, saludan desde CEDIVEP.