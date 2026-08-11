Mascotas
11 de agosto de 2026 a la - 16:05

Cornish Rex: la raza de gato que ama jugar y acompañar a su humano

Gato Cornish Rex.
Gato Cornish Rex.Sicha69

El Cornish Rex es una raza de gato única que ha capturado la atención de muchos amantes de los felinos por su distintiva apariencia y personalidad energética. Con un pelaje rizado excepcional y un comportamiento juguetón, estos gatos se destacan no solo por su estética, sino también por su naturaleza animada.

Por ABC Color

El Cornish Rex tiene sus raíces en Cornwall, Inglaterra, donde fue descubierto por primera vez en 1950. Un gato doméstico dio a luz a una camada en la que uno de los gatitos tenía un pelaje notablemente rizado.

Gato Cornish Rex.
Gato Cornish Rex.

Este felino fue nombrado Kallibunker, y se convirtió en el precursor de la raza Cornish Rex. Los criadores se interesaron rápidamente por este gatito excepcional y comenzaron un programa de cría selectiva para mantener estas características únicas.

Características físicas

Lo más distintivo del Cornish Rex es su pelaje corto y rizado, similar a la textura de la lana suave.

Gato Cornish Rex.
Gato Cornish Rex.

A diferencia de otras razas de gatos, el Cornish Rex carece de la capa superior de pelaje (primarios), por lo que solo posee la capa inferior suave y ondulada.

Su cabeza tiene una apariencia triangular con pómulos prominentes, sus ojos son grandes y ovalados, a menudo intensamente expresivos. Las orejas del Cornish Rex son grandes y erguidas, lo que contribuyen a su aspecto alerta y curioso.

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Su cuerpo es delgado y musculoso con una estructura atlética que respalda su energía ilimitada.

Personalidad y comportamiento

El Cornish Rex es famoso por su naturaleza vivaz y juguetona. Estos gatos son extremadamente activos y disfrutan participando en juegos interactivos y acrobacias.

Gato Cornish Rex.
Gato Cornish Rex.

A menudo se les describe como “gatos perros” debido a su disposición para buscar objetos y seguir a sus dueños de habitación en habitación.

Son altamente adaptables y se llevan bien con niños y otras mascotas. Además, son inteligentes y pueden ser entrenados para realizar trucos simples y juegos inteligentes.

Cuidados y salud del gato Cornish Rex

A pesar de su apariencia, el Cornish Rex requiere un cuidado mínimo del pelaje. Un cepillado ocasional es suficiente para mantener su abrigo manejable.

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El Cornish Rex es generalmente saludable, pero como con todas las razas, están predispuestos a ciertas condiciones de salud. Las visitas regulares al veterinario y una dieta equilibrada ayudan a mantenerlos en buena forma.

El Cornish Rex necesita un entorno que estimule su naturaleza curiosa y activa. Juguetes interactivos, rascadores, y tiempo de juego con los dueños son esenciales para mantener a esta raza feliz y saludable.

Además, su amor por el calor y el confort significa que a menudo buscarán los lugares más cálidos y acogedores de la casa.

Gato Cornish Rex.
Gato Cornish Rex.

El Cornish Rex es una raza extraordinaria que combina una apariencia inusual con una personalidad que rebosa energía y afecto. Perfecto para aquellos que buscan un compañero entretenido y amoroso, este felino acrobático seguramente traerá alegría y dinamismo a cualquier hogar.