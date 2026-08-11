Cornish Rex: la raza de gato que ama jugar y acompañar a su humano

El Cornish Rex tiene sus raíces en Cornwall, Inglaterra, donde fue descubierto por primera vez en 1950. Un gato doméstico dio a luz a una camada en la que uno de los gatitos tenía un pelaje notablemente rizado.

Este felino fue nombrado Kallibunker, y se convirtió en el precursor de la raza Cornish Rex. Los criadores se interesaron rápidamente por este gatito excepcional y comenzaron un programa de cría selectiva para mantener estas características únicas.

Características físicas

Lo más distintivo del Cornish Rex es su pelaje corto y rizado, similar a la textura de la lana suave.

A diferencia de otras razas de gatos, el Cornish Rex carece de la capa superior de pelaje (primarios), por lo que solo posee la capa inferior suave y ondulada.

Su cabeza tiene una apariencia triangular con pómulos prominentes, sus ojos son grandes y ovalados, a menudo intensamente expresivos. Las orejas del Cornish Rex son grandes y erguidas, lo que contribuyen a su aspecto alerta y curioso.

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Su cuerpo es delgado y musculoso con una estructura atlética que respalda su energía ilimitada.

Personalidad y comportamiento

El Cornish Rex es famoso por su naturaleza vivaz y juguetona. Estos gatos son extremadamente activos y disfrutan participando en juegos interactivos y acrobacias.

A menudo se les describe como “gatos perros” debido a su disposición para buscar objetos y seguir a sus dueños de habitación en habitación.

Son altamente adaptables y se llevan bien con niños y otras mascotas. Además, son inteligentes y pueden ser entrenados para realizar trucos simples y juegos inteligentes.

Cuidados y salud del gato Cornish Rex

A pesar de su apariencia, el Cornish Rex requiere un cuidado mínimo del pelaje. Un cepillado ocasional es suficiente para mantener su abrigo manejable.

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El Cornish Rex es generalmente saludable, pero como con todas las razas, están predispuestos a ciertas condiciones de salud. Las visitas regulares al veterinario y una dieta equilibrada ayudan a mantenerlos en buena forma.

El Cornish Rex necesita un entorno que estimule su naturaleza curiosa y activa. Juguetes interactivos, rascadores, y tiempo de juego con los dueños son esenciales para mantener a esta raza feliz y saludable.

Además, su amor por el calor y el confort significa que a menudo buscarán los lugares más cálidos y acogedores de la casa.

El Cornish Rex es una raza extraordinaria que combina una apariencia inusual con una personalidad que rebosa energía y afecto. Perfecto para aquellos que buscan un compañero entretenido y amoroso, este felino acrobático seguramente traerá alegría y dinamismo a cualquier hogar.