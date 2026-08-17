Por qué los perros entienden gestos humanos mejor que palabras

Los perros suelen entender mejor gestos humanos (señalar, mirar, inclinar el cuerpo, abrir una mano) que palabras porque, durante la domesticación, fueron seleccionados —sin necesidad de intención— los individuos más capaces de interpretar señales sociales humanas. En cambio, las palabras son símbolos arbitrarios: no se parecen a lo que nombran y exigen un aprendizaje más fino y estable.

Esa diferencia se nota en casa: muchos perros aciertan si les marcás con el dedo dónde está el premio, pero fallan si cambiás una orden (“subí” por “arriba”) aunque el tono sea el mismo.

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Lo que muestran los estudios: señalar es un “atajo” cognitivo

Experimentos clásicos en cognición canina, incluidos trabajos de equipos como el de Ádám Miklósi y, en otra línea comparativa, Brian Hare y Michael Tomasello, encontraron que los perros siguen con notable precisión el gesto de señalar o la dirección de la mirada para elegir entre recipientes, incluso cuando no hay entrenamiento específico. La relevancia es clara: el perro no solo responde por asociación simple; muchas veces usa la información social como pista principal.

Los lobos pueden aprender algunas tareas similares, pero suelen requerir más experiencia humana intensiva. La domesticación habría potenciado en el perro una atención especial a nuestros “indicadores” corporales.

El cerebro también ayuda: la voz emociona; el cuerpo informa

Investigaciones con neuroimagen en perros (por ejemplo, trabajos del grupo de Attila Andics, con fMRI) sugieren que su cerebro procesa por un lado la carga emocional de la voz (tono, prosodia) y por otro señales más “objetivas” del entorno.

Tu perro capta muy bien si estás contento o tenso por cómo suena tu voz, pero para entender qué querés que haga suele apoyarse en tu postura, tu mano y tu dirección.

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Palabras: más difíciles por ruido, variaciones y poca consistencia

Las órdenes verbales compiten con varios obstáculos: cada familia pronuncia distinto, cambia el volumen, mezcla frases (“¿vamos a pasear?”, “¿salimos?”), y muchas veces dice “no” mientras el cuerpo invita a jugar. Para el perro, esa inconsistencia reduce la fiabilidad de la palabra.

En cambio, un gesto claro —una mano extendida, un paso hacia la puerta— es más estable, se percibe a distancia y se integra con el contexto.

Un detalle que explica muchos “malentendidos”

La etología describe al perro como un experto en atención conjunta: alterna la mirada entre tu rostro y lo que señalás, buscando una pista.

Por eso, cuando pareciera que “no entiende”, a menudo está leyendo otra cosa: tu mirada apunta a un lugar, tu cuerpo bloquea el paso o tu mano marca una dirección distinta a la orden.

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Cómo aprovecharlo en el día a día

Si querés que una palabra funcione, convertí la palabra en algo tan confiable como el gesto: usá siempre el mismo término, decilo una sola vez y acompañalo con una señal corporal coherente al principio.

Con el tiempo, podés reducir el gesto para ver si la palabra quedó aprendida. En entrenamientos y en consultas veterinarias de conducta, esta estrategia se usa porque baja la frustración y mejora la comunicación sin exigirle al perro “hablar humano”.