Cáncer nasal en perros: señales que no deberías ignorar en tu amigo fiel

El cáncer nasal en perros suele detectarse tarde porque al inicio se parece a una rinitis. La señal más importante no es “un estornudo”, sino la persistencia: secreción por una sola fosa nasal, mal olor, sangrado intermitente, estornudos con fuerza “hacia atrás” y ruidos al respirar que antes no estaban.

Si además hay hinchazón del puente de la nariz, deformación facial o un ojo más salido, la prioridad es alta.

Se nota así: el perro mancha con gotitas rojizas la cama, deja marcas al sacudir la cabeza o “resopla” incluso en reposo. Cuando el cuadro dura semanas pese a medicación habitual, conviene descartar causas más serias.

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Qué es (y qué no es) el cáncer nasal

Se trata de tumores que crecen en la cavidad nasal o senos, con frecuencia carcinomas (como el adenocarcinoma).

A diferencia de un resfrío, no es un proceso autolimitado: ocupa espacio, inflama, destruye tejido y puede invadir hueso. No significa automáticamente metástasis temprana; el problema principal suele ser local, por eso el tratamiento local puede mejorar calidad de vida.

Por qué aparece: factores de riesgo

La evidencia veterinaria describe mayor riesgo en perros de hocico largo (dolicocefálicos) y de mediana a avanzada edad.

También se investiga el impacto de irritantes inhalados (como humo de tabaco o contaminación), porque la mucosa nasal está diseñada para filtrar aire y puede sufrir daño crónico. No es una “culpa” del cuidador, pero sí un motivo para reducir exposición a humo y aerosoles.

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Cómo se confirma: lo que realmente sirve para diagnosticar

La confirmación no se hace “a ojo”. Los veterinarios suelen combinar tomografía computada o resonancia (para ver extensión y hueso) con rinoscopía y, sobre todo, biopsia, que es la que define si hay tumor y de qué tipo.

Las radiografías pueden orientar, pero la imagen avanzada suele cambiar decisiones terapéuticas porque muestra hasta dónde llega la lesión.

Tratamientos con mejor respaldo: radioterapia y control del confort

En muchos casos, la radioterapia es el tratamiento con mejores resultados para tumores nasales caninos porque apunta al crecimiento local.

La cirugía, por anatomía, suele ser limitada y se usa en situaciones seleccionadas. Según el tipo de tumor, pueden sumarse quimioterapia o terapias paliativas para controlar dolor, infección secundaria y sangrado.

El objetivo clínico más realista suele ser mejorar respiración y bienestar y, cuando se puede, prolongar supervivencia.

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Errores comunes que demoran el diagnóstico

Confundirlo con “alergia de por vida”, alternar antibióticos sin reevaluación o asumir que “es la edad” cuando aparecen ronquidos nuevos. Una regla: síntomas nasales unilaterales, con sangre o mal olor, y que persisten merecen estudio avanzado.