¿Tu perro te da la pata sin que se lo pidas?: así lo interpreta la ciencia

“Dar la pata” fuera de contexto (sin orden ni premio a la vista) suele describirse como un toque breve con la extremidad, a veces acompañado de mirada fija, acercamiento corporal o un suspiro que parece teatral. En términos de conducta, ese contacto puede cumplir varias funciones: pedir atención, explorar qué está pasando, solicitar caricias o intentar que la interacción continúe.

La clave no es el gesto aislado, sino el momento: ¿ocurre cuando levantás la voz, llorás, discutís por teléfono o volvés estresado? ¿Aparece con fuegos artificiales, tormentas o visitas? El contexto orienta si se trata de una respuesta social “afinada” o de una conducta aprendida.

¿Empatía canina? Lo que sí sabemos

Los perros son especialistas en la vida humana. La investigación en cognición canina muestra que pueden discriminar señales emocionales a partir de la voz, el rostro y la postura, y que ajustan su comportamiento en función de esas pistas. Esto se vincula con dos fenómenos relevantes:

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Por un lado, el contagio emocional: no requiere “ponerse en tu lugar” como lo haría un adulto humano, pero sí implica que el estado del otro influye en el propio. Si te tensás, tu perro puede tensarse también y buscar regulación mediante cercanía física.

Por otro lado, la búsqueda de afiliación. El contacto —apoyar una pata, recostarse, acercar el cuerpo— puede ser una estrategia para mantener la calma del grupo y reforzar el vínculo. En algunos binomios humano-perro, además, el contacto se asocia a interacciones placenteras y a la liberación de oxitocina, una hormona implicada en el apego.

A veces no es consuelo: es comunicación

Que tu perro “dé la pata” espontáneamente no prueba, por sí solo, intención de consolar. Con frecuencia es un comportamiento reforzado sin querer: una vez apoyó la pata, recibió caricias o palabras dulces, y aprendió que ese gesto “abre la puerta” a la atención.

También puede ser una forma de interrumpir una situación que le resulta incómoda (un abrazo intenso, un llanto fuerte, una discusión). En ese caso, el toque funciona como: “mirame a mí” o “bajemos la intensidad”.

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Cómo interpretar el gesto en casa, sin caer en el antropomorfismo

Si el toque viene con cuerpo suelto, cola relajada, orejas en posición natural y respiración tranquila, suele ser una invitación social segura. Si aparece con jadeo, rigidez, pupilas muy dilatadas, lamidos repetidos o evitación, puede indicar estrés.

Una pauta útil: si al ofrecerle una alternativa tranquila (una manta, un juguete masticable, un “a tu lugar”) el perro se regula, probablemente buscaba contención o previsibilidad, no “resolver” tu emoción.

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Cuándo conviene consultar

Si el comportamiento es nuevo y repentino, si insiste de forma compulsiva, si hay señales de dolor (cojera, lamido de patas, quejidos) o si coincide con ansiedad (miedos, destrucción, vocalizaciones), lo prudente es hablar con un veterinario y, si hace falta, con un profesional en comportamiento canino.

En perros, un cambio de conducta puede ser la primera pista de un problema físico o emocional.