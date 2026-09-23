Aprendizaje y adiestramiento: ¿cuánto tarda un perro en aprender una orden?

Un perro puede empezar a entender una orden simple, como “sentado”, en uno a cinco días de prácticas breves. Sin embargo, que la cumpla de forma fiable en distintos lugares suele demandar varias semanas, y a veces meses. Aprender una señal y generalizarla —responder aunque haya visitas, ruidos, otros perros o comida cerca— son procesos diferentes.

La expectativa de que el animal obedezca tras repetir una palabra muchas veces suele jugar en contra. Para el perro, “sentado” no tiene significado por sí mismo: debe aprender que ese sonido anticipa una conducta concreta y una consecuencia agradable.

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Aprender una orden no es lo mismo que obedecerla siempre

En adiestramiento, una orden está aprendida cuando el perro relaciona una señal —verbal o gestual— con una acción. Pero esa asociación puede ser frágil al principio. Es habitual que se siente impecablemente en la casa y parezca “olvidarlo” en la plaza.

Los perros no generalizan las enseñanzas de manera automática como las personas: para muchos, “sentado” dicho por su cuidador en casa no es exactamente la misma señal que “sentado” ante una bicicleta, un olor nuevo o un perro jugando cerca.

Una referencia práctica es buscar respuestas correctas en al menos ocho de cada diez intentos, primero en un entorno tranquilo y luego con distracciones graduales. Si falla con frecuencia, conviene bajar la dificultad, no aumentar el tono de voz ni repetir la orden.

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Qué acelera —o retrasa— el aprendizaje del perro

La rapidez depende menos de la raza que de la experiencia, la motivación y el contexto. Un cachorro suele aprender con rapidez, pero tiene menor capacidad de concentración y necesita sesiones muy cortas. Un perro adulto o adoptado puede requerir más tiempo para ganar confianza, aunque también puede aprender nuevas habilidades durante toda su vida.

El refuerzo importa. Premiar con comida, juego, acceso a algo deseado o contacto —según lo que valore cada animal— ayuda a que la conducta se repita. La recompensa debe llegar inmediatamente después de la acción: unos segundos de demora pueden hacer que el perro asocie el premio con otra cosa, como levantarse o mirar al cuidador.

Las revisiones científicas sobre métodos de entrenamiento, entre ellas una publicada en Journal of Veterinary Behavior, advierten que las técnicas basadas en castigos, intimidación o collares aversivos pueden aumentar señales de estrés y perjudicar el vínculo. El refuerzo positivo no significa ausencia de límites: implica enseñar qué conducta se espera y gestionar el ambiente para que pueda lograrla.

Cuántas repeticiones necesita una orden

No existe un número universal. Para una señal sencilla, varios ensayos exitosos repartidos en el día pueden ser más eficaces que una sesión larga. Lo recomendable es entrenar entre uno y cinco minutos, una o dos veces al día, y terminar antes de que el perro pierda interés.

Repetir “vení, vení, vení” cuando el perro no responde puede enseñarle que la palabra es ruido de fondo. Lo más útil es decir la señal una sola vez, facilitar la conducta —por ejemplo, alejarse de una distracción— y recompensar cuando llega.

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Señales de que el problema no es de adiestramiento

Si un perro que respondía bien deja de hacerlo de forma repentina, conviene descartar dolor, pérdida auditiva, problemas visuales o cambios en su rutina. La artritis, por ejemplo, puede hacer que sentarse, acostarse o subir a un auto deje de ser cómodo.

También influyen el miedo y la sobreexcitación. Un perro que no atiende en la calle puede estar demasiado activado para aprender en ese momento. En esos casos, un veterinario o un profesional de conducta con formación basada en evidencia puede ayudar a distinguir entre una dificultad de entrenamiento y un problema de bienestar.