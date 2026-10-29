Qué significa que un gato arquee el lomo y cuándo preocuparse

Que un gato tenga el lomo arqueado no tiene un único significado. Es una postura corporal que puede servir para parecer más grande ante una amenaza, descargar energía durante el juego, estirar la musculatura o proteger una zona dolorida. Observar el contexto evita confundir una conducta normal con una posible urgencia veterinaria.

Cuando el lomo arqueado es una señal de miedo

La imagen más reconocible es la del gato con la espalda muy elevada, pelo erizado, cola inflada y patas rígidas. Es una respuesta defensiva: al aumentar visualmente su tamaño, el animal intenta disuadir a aquello que interpreta como peligro, desde otro gato hasta un ruido inesperado o una visita desconocida.

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Las orejas hacia atrás o a los lados, las pupilas dilatadas, los bufidos y una mirada fija refuerzan ese mensaje: “no te acerques”. No significa necesariamente que el gato vaya a atacar; con frecuencia busca ganar distancia y evitar el conflicto.

En ese momento, conviene no sujetarlo ni intentar calmarlo con caricias. Lo más útil es retirarse, reducir estímulos y dejarle una vía de escape hacia un lugar seguro. Castigarlo puede aumentar su temor y empeorar la asociación con la situación.

El “salto de Halloween”: juego y excitación

En gatos jóvenes, el lomo arqueado también puede aparecer durante el juego. A menudo se combina con carreras breves, saltos laterales, movimientos repentinos y una cola levantada o curvada, pero no necesariamente inflada. Es la conocida postura de “Halloween”, una forma de practicar secuencias de caza y de liberar activación.

La etología felina explica que el juego reproduce, sin una presa real, fragmentos de la conducta predatoria: acechar, perseguir, saltar y golpear. Si el gato arquea la espalda mientras corre, se esconde y vuelve a invitar a jugar, suele ser una señal de excitación normal, no de agresividad.

También puede ser un simple estiramiento

Después de dormir o levantarse de una siesta, muchos gatos arquean suavemente el lomo para estirar los músculos de la espalda y las extremidades. La postura suele durar pocos segundos y va acompañada de las patas delanteras extendidas o de un movimiento relajado.

En este caso, el cuerpo no está tenso, el pelo permanece liso y el gato retoma enseguida sus actividades habituales: comer, caminar, acicalarse o buscar contacto.

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Cuándo puede indicar dolor o enfermedad

Un lomo arqueado persistente, especialmente si el gato camina encorvado y evita moverse, puede ser una señal de dolor. Los felinos tienden a ocultar el malestar, por lo que los cambios posturales son relevantes para detectarlo temprano.

La postura puede estar vinculada con dolor abdominal —por estreñimiento, trastornos urinarios o pancreatitis, entre otras causas—, lesiones musculares, artrosis o problemas de columna. También puede verse junto con inapetencia, aislamiento, maullidos inusuales, rechazo a saltar, rigidez o cambios en el uso del arenero.

Un estudio publicado en PLOS ONE sobre herramientas de evaluación del dolor felino mostró que alteraciones en la postura, la movilidad y la interacción son indicadores útiles para reconocer malestar, aunque deben valorarse en conjunto y no diagnostican una enfermedad por sí solos.

Señales para consultar sin demoras

Si el gato permanece arqueado, parece incómodo al tocarlo, se esconde más de lo habitual o deja de comer, necesita una consulta veterinaria. La atención es urgente si hace esfuerzos para orinar, entra repetidamente al arenero y no elimina orina, vomita, respira con dificultad o está muy decaído.

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En particular, la obstrucción urinaria en machos puede provocar dolor intenso y constituye una emergencia. Un gato que parece “encorvado” no siempre está asustado: a veces está intentando proteger un abdomen o una vejiga que le duelen.