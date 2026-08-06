Pancreatitis felina: por qué los gatos ocultan este dolor abdominal y cómo detectarlo a tiempo

Qué es y por qué se diferencia de la canina

A diferencia de los perros, en quienes la pancreatitis suele vincularse con ingestas grasas agudas, en los felinos más del 90% de los casos son idiopáticos, es decir, sin una causa primaria evidente.

La investigación veterinaria apunta a un origen multifactorial donde influyen infecciones virales, traumatismos abdominales, isquemia o enfermedades inflamatorias concurrentes como la triada felina (afectación simultánea de páncreas, hígado yeyuno).

Anatómicamente, el conducto pancreático del gato comparte desembocadura con el colédoco en el duodeno. Esto facilita que los trastornos inflamatorios intestinales asciendan con facilidad hacia el páncreas, activando prematuramente las enzimas digestivas dentro del propio órgano y desencadenando un proceso de autodigestión tisular.

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Señales sutiles: el enmascaramiento evolutivo

Los gatos son depredadores solitarios y, por instinto de supervivencia, ocultan cualquier signo de vulnerabilidad. Por ello, el dolor abdominal por pancreatitis rara vez se traduce en quejas audibles.

Un estudio publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery señala que los síntomas más frecuentes son inespecíficos: letargo progresivo, disminución sutil del apetito y pérdida de peso gradual.

Si un gato deja de comer durante más de 48 horas, se expone rápidamente a una lipidosis hepática secundaria, una complicación metabólica grave. Por lo tanto, cualquier cambio abrupto en la rutina alimentaria o una postura encorvada constante justifica una revisión veterinaria inmediata.

Diagnóstico basado en biomarcadores

Durante décadas, confirmar la enfermedad requería biopsias invasivas. Hoy, la medicina felina cuenta con la prueba de inmunorreactividad de la lipasa pancreática felina (fPLI), un biomarcador sérico altamente específico que mide la concentración de enzimas pancreáticas en sangre.

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Complementar este análisis con una ecografía abdominal realizada por especialistas permite evaluar el tamaño, la ecogenicidad del páncreas y la presencia de líquido libre circundante. La combinación de ambas herramientas reduce los falsos negativos y permite instaurar un tratamiento de soporte oportuno basado en fluidoterapia, control multimodal del dolor y nutrición enteral asistida.