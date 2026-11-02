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Mascotas
02 de noviembre de 2026 - 14:44

La ciencia detrás de la trufa felina: por qué el patrón morfológico de su nariz es irrepetible

El extremo anterior del hocico del gato, denominado técnicamente rhinarium o trufa, carece del pelaje habitual que cubre el resto de su piel.
El extremo anterior del hocico del gato, denominado técnicamente rhinarium o trufa, carece del pelaje habitual que cubre el resto de su piel.Shutterstock

Cada gato posee un relieve nasal único en surcos y poros. Esta firma anatómica no solo los identifica, sino que optimiza la captura de partículas olorosas fundamentales para su comunicación y orientación espacial.

Por ABC Color
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El extremo anterior del hocico del gato, denominado técnicamente rhinarium o trufa, carece del pelaje habitual que cubre el resto de su piel. En su lugar, presenta una epidermis modificada y fuertemente queratinizada revestida por un entramado de crestas, elevaciones poligonales y pequeños surcos dérmicos.

Al igual que ocurre con los dermatoglifos de las yemas de los dedos en los primates, la disposición geométrica de estas líneas nariales se fija durante el desarrollo embrionario tardío.

El extremo anterior del hocico del gato, denominado técnicamente rhinarium o trufa, carece del pelaje habitual que cubre el resto de su piel.
Ni siquiera los felinos de la misma camada o los clones genéticos comparten exactamente la misma red de hendiduras.

Los patrones de pigmentación, combinados con la distribución de los poros por donde drenan las glándulas sudoríparas y sebáceas nasales, generan una topografía tridimensional irrepetible.

Ni siquiera los felinos de la misma camada o los clones genéticos comparten exactamente la misma red de hendiduras. En el ámbito de la identificación animal, registros biométricos veterinarios y estudios de dermatoglifia veterinaria han demostrado que la impresión de la trufa posee un nivel de variabilidad individual idéntico al del arco dactilar humano.

Lea más: El lenguaje de los bigotes: lo que dicen sobre el ánimo de tu gato

De la biología a la función: el papel del rhinarium en la quimiorrecepción

La estructura arrugada y única de la nariz no es un capricho evolutivo puramente estético. La superficie irregular del rhinarium cumple un papel fisiológico clave en la termorregulación local y en la conducción del aire hacia el cavum nasal.

El extremo anterior del hocico del gato, denominado técnicamente rhinarium o trufa, carece del pelaje habitual que cubre el resto de su piel.
La superficie irregular del rhinarium cumple un papel fisiológico clave en la termorregulación local y en la conducción del aire hacia el cavum nasal.

Los surcos microscópicos retienen pequeñas capas de humedad secretadas por las glándulas nasales internas. Esta fina película líquida disuelve las moléculas volátiles del entorno antes de que entren a la cavidad nasal, facilitando su transporte hacia el órgano vomeronasal o de Jacobson y los epitelios olfativos superiores.

Investigaciones en biomecánica de fluidos en mamíferos muestran que la microtopografía de la piel no cubierta de pelo modifica el flujo laminar del aire inspirado.

Lea más: ¿Cómo usan los gatos la orina para comunicarse con otros felinos?

Las crestas crean microturbulencias suaves que ralentizan el paso de las partículas olorosas justo en la entrada de las narinas, dando tiempo a los receptores olfativos para detectar feromonas de marcaje territorial, señales de estrés de otros felinos o la presencia de presas.

Variaciones fisiológicas y cuándo prestar atención al relieve nasal

Aunque el dibujo de crestas de la nariz permanece inalterable a lo largo de la vida del animal, su apariencia externa puede experimentar modificaciones transitorias asociadas a la salud general.

En un gato sano, la trufa debe mantenerse flexible y suave al tacto. Cambios repentinos en la textura —como sequedad extrema con grietas profundas, despigmentación acelerada o descamación— suelen ser indicadores de deshidratación, lesiones por fotosensibilidad solar en gatos de pelaje claro, o manifestaciones de enfermedades autoinmunes como el pénfigo eritematoso.

Lea más: Por qué los gatos tienen la lengua áspera y qué función cumple

Diferenciar el patrón morfológico natural de una alteración patológica permite actuar a tiempo. Si bien la red de líneas nasales de tu gato es única desde su nacimiento, cualquier alteración en el grosor de la piel o la aparición de costras en la zona requiere evaluación veterinaria para descartar afecciones dermatológicas subyacentes.

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