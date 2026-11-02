Nova Scotia Duck Tolling Retriever: por qué esta raza emite un sonido agudo cuando se emociona

El peculiar chillido agudo del Nova Scotia Duck Tolling Retriever —denominado popularmente en la literatura canina como Tolling Scream— es una vocalización involuntaria producida por un pico repentino en la excitación del sistema nervioso central (arousal). A diferencia de otras razas de perros cobradores que fueron seleccionadas para mantener un absoluto silencio durante la caza, el Toller fue criado desde el siglo XIX en Nueva Escocia para realizar movimientos rápidos, juguetones y sonoros en la orilla del agua, llamando la atención de las aves acuáticas.

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Investigaciones en etología aplicada y acústica canina muestran que las vocalizaciones de alta frecuencia en los cánidos suelen correlacionarse con estados de frustración, anticipación o hiperactivación.

En el Toller, la presión de selección de la raza no inhibió estas emisiones de alta frecuencia, sino que quedaron ligadas genéticamente al impulso de presa y al juego.

Cuando el perro observa un juguete, ve agua o anticipa el inicio de una actividad, su tono muscular laríngeo se tensa por la descarga de adrenalina, modificando el flujo de aire y transformando el ladrido habitual en un chillido agudo.

Neurobiología del “Tolling Scream”: excitación frente a agresión

Desde el punto de vista neurobiológico, este chillido no refleja agresividad ni reactividad fóbica. Se trata de un comportamiento desencadenado por la vía dopaminérgica de la motivación y la búsqueda.

Al activarse el sistema de anticipación ante un estímulo de alto valor, la liberación de neurotransmisores genera una respuesta motora que se manifiesta vocalmente antes de que el perro pueda ejecutar la secuencia completa de cobro.

Estudios comparativos entre razas de retriever indican que el Toller posee un umbral de reactividad emocional más bajo frente a estímulos en movimiento. Mientras que un Golden Retriever canaliza la expectación mediante la fijación visual o el jadeo, el Toller metaboliza la energía residual a través de la tensión vocal.

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Es una válvula de escape fisiológica ante la imposibilidad de descargar la conducta motora de inmediato.

Implicaciones etológicas para el manejo en el hogar

Confundir este chillido con un problema de dominancia o intentar corregirlo mediante castigos físicos o verbales suele incrementar la frustración del animal, elevando aún más la frecuencia e intensidad del sonido.

Al tratarse de un componente con fuerte base genética, la erradicación total del chillido no es un objetivo realista ni adecuado para el bienestar del perro.

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La modificación de conducta basada en evidencia veterinaria se centra en la gestión de los niveles de excitación previa. Trabajar ejercicios de autocontrol, reducir el uso de juguetes de lanzamiento impulsivo que eleven el arousal y sustituirlos por actividades de rastreo o trabajo olfativo disminuye los niveles de cortisol y dopamina circulantes, permitiendo que el perro interactúe con su entorno sin llegar al umbral fisiológico que desencadena el chillido.