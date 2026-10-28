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Mascotas
28 de octubre de 2026 - 15:41

Qué son los perros cobradores y por qué se llaman así

Perro Golden retriever con un juguete en la boca.
Un perro cobrador es un perro seleccionado históricamente para localizar, recoger y entregar al cazador las presas abatidas.Shutterstock

Los perros cobradores fueron criados para recuperar aves cazadas sin dañarlas. Por eso muchos llevan la pelota a la mano una y otra vez: es una conducta seleccionada durante generaciones.

Por ABC Color
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Un perro cobrador es un perro seleccionado históricamente para localizar, recoger y entregar al cazador las presas abatidas, sobre todo aves acuáticas. Se llaman así porque “cobran” o recuperan la pieza de caza, por el antiguo sentido cinegético del verbo cobrar, equivalente a recuperar.

Un perro golden retriever de caza en el campo.
Los perros cobradores fueron criados para recuperar aves cazadas sin dañarlas.

La denominación más conocida en inglés es retriever, que significa precisamente “recuperador”. Golden retriever, labrador retriever, Chesapeake Bay retriever, flat-coated retriever y curly-coated retriever pertenecen a este grupo.

Perro Golden retriever sostiene un juguete azul en su boca.
El interés de muchos cobradores por buscar y entregar objetos no es una casualidad.

Su papel tradicional consistía en esperar el disparo, seguir la caída del ave y llevarla de regreso con cuidado, incluso desde el agua o terrenos difíciles.

Lea más: ¿Qué perros tienen mayor inteligencia social y cómo se nota en casa?

Por qué suelen traer la pelota una y otra vez

El interés de muchos cobradores por buscar y entregar objetos no es una casualidad ni una prueba de que “estén obsesionados” con la pelota. Es el resultado de la selección artificial: durante generaciones se favoreció a los perros con buena disposición para perseguir, recoger y devolver una presa sin romperla.

Adorable cachorro golden retriever corre y trae un juguete en la boca.
En un cobrador se potenció la búsqueda y el transporte, pero se redujo la tendencia a sacudir o consumir la presa.

En etología, esta secuencia forma parte de patrones predatorios presentes en todos los perros, aunque las razas fueron moldeadas para reforzar o inhibir distintas etapas. En un cobrador se potenció la búsqueda y el transporte, pero se redujo la tendencia a sacudir o consumir la presa. De allí surge la expresión “boca suave”: la capacidad de sostener un ave sin dañarla.

Esto no significa que todo labrador o golden vaya a devolver una pelota de forma automática. La genética influye en la predisposición, pero la experiencia, la socialización y el aprendizaje determinan cómo se expresa.

Un cachorro que recibe juegos de cobro tranquilos y refuerzo positivo suele desarrollar esa habilidad con más facilidad que otro al que se le quitan los objetos o se lo persigue para recuperarlos.

Lea más: ¿Los perros pueden vengarse? Lo que la ciencia explica sobre las “represalias” caninas

Un trabajo pensado para el agua, el frío y la cooperación

La función original explica muchos rasgos físicos de estas razas. El labrador retriever posee un pelaje doble y repelente al agua, una cola fuerte que ayuda a la propulsión y patas adaptadas para nadar. El Chesapeake Bay retriever fue desarrollado para recuperar aves en aguas frías de la bahía estadounidense que le da nombre.

Labrador Retriver negro llevando a cabo un entrenamiento en el agua.
El labrador retriever posee un pelaje doble y repelente al agua, una cola fuerte que ayuda a la propulsión y patas adaptadas para nadar.

También se seleccionó su capacidad de cooperación con las personas. El perro debía permanecer atento, recordar dónde había caído el ave, trabajar a distancia y entregar la pieza. Esa combinación de olfato, memoria espacial, motivación por transportar objetos y tolerancia a la frustración resulta útil hoy en tareas de asistencia, detección, búsqueda y rescate.

¿Todos los perros que traen objetos son cobradores?

No. Un mestizo puede disfrutar muchísimo de buscar y devolver una pelota, y un perro cobrador puede preferir olfatear antes que jugar al lanzamiento. “Cobrador” no describe una conducta aislada, sino una categoría funcional y de crianza vinculada a la recuperación de presas.

Cachorro de Labrador retriever con un juguete en la boca.
Un cachorro que recibe juegos de cobro tranquilos y refuerzo positivo suele desarrollar esa habilidad con más facilidad que otro al que se le quitan los objetos o se lo persigue para recuperarlos.

Además, hay otras razas de caza con tareas diferentes. Los pointers señalan la ubicación de las aves; los setters las localizan y marcan; los spaniels las hacen salir de la vegetación. Los cobradores, en cambio, se especializan en traer la pieza una vez abatida.

Lea más: Perros hiperactivos: ejercicios para quemar energía y mantenerlos felices

Cómo jugar al cobro sin sobreexcitar al perro

El juego de buscar objetos puede ser un enriquecimiento valioso, especialmente para perros con esta predisposición, pero conviene evitar lanzamientos interminables.

Tres Labradores retrieveres jugando con un juguete.
El juego de buscar objetos puede ser un enriquecimiento valioso.

Repetir carreras cortas y explosivas durante demasiado tiempo puede elevar la excitación y sobrecargar articulaciones, sobre todo en cachorros, animales mayores o perros con sobrepeso.

Una alternativa es esconder un juguete o dummy —un señuelo de entrenamiento— entre el pasto, pedir una espera breve y premiar la entrega en la mano. Así se incorpora olfato, autocontrol y cooperación, no solo velocidad.

Si el perro no quiere soltar el objeto, es preferible enseñar el intercambio con premios antes que tironear o perseguirlo: convertir la entrega en algo seguro es parte central del trabajo de un verdadero cobrador.

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