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Mascotas
03 de noviembre de 2026 - 08:17

¿Es malo cargar siempre a un Chihuahua en vez de dejarlo caminar?

¿Es malo cargar siempre a un Chihuahua en vez de dejarlo caminar?
¿Es malo cargar siempre a un Chihuahua en vez de dejarlo caminar?Shutterstock

Llevar siempre en brazos a un Chihuahua puede afectar su coordinación, huesos y bienestar emocional, advierte la etología veterinaria. Frente a esa sobreprotección, caminar entre 20 y 30 minutos al día en superficies seguras favorece su autonomía y fortalece su cuerpo.

Por ABC Color
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Cargar permanentemente a un perro Chihuahua priva al animal de locomoción autónoma, afectando su desarrollo propioceptivo, su densidad mineral ósea y su estabilidad emocional. Aunque su frágil apariencia inspire sobreprotección, restringir sus caminatas diarias transforma un instinto natural de exploración en un ciclo de dependencia ansiosa y vulnerabilidad física.

¿Es malo cargar siempre a un Chihuahua en vez de dejarlo caminar?
Lejos de ser un peluche o un accesorio de moda, Chihuahua es una raza con un legado evolutivo de cánido miniatura que requiere interacción física activa con su entorno.

Lejos de ser un peluche o un accesorio de moda, Chihuahua es una raza con un legado evolutivo de cánido miniatura que requiere interacción física activa con su entorno.

Lea más: ¿Los Chihuahua son agresivos o solo desconfían de los extraños?

La etología veterinaria demuestra que los perros que no pisan regularmente el suelo experimentan una pérdida progresiva de la coordinación neuromuscular.

Al cargar al animal de forma sistemática, se interrumpe el bucle de retroalimentación sensorial que envían las almohadillas plantares al cerebro, lo cual deteriora la capacidad del sistema nervioso para calcular distancias, equilibrarse y reaccionar ante pequeños desniveles en superficies firmes.

¿Es malo cargar siempre a un Chihuahua en vez de dejarlo caminar?
Al cargar al animal de forma sistemática, se interrumpe el bucle de retroalimentación sensorial que envían las almohadillas plantares al cerebro.

El impacto en el sistema musculoesquelético y la mineralización

El esqueleto de un perro toy no se fortalece mediante el reposo absoluto, sino a través del estrés mecánico moderado y constante que produce la gravedad durante la marcha.

Investigaciones en ortopedia veterinaria indican que la falta de impacto físico regular acelera la pérdida de masa ósea y debilita las inserciones tendinosas.

¿Es malo cargar siempre a un Chihuahua en vez de dejarlo caminar?
El esqueleto de un perro toy no se fortalece mediante el reposo absoluto.

En una anatomía tan delicada, esto incrementa exponencialmente el riesgo de padecer luxación patelar medial —una patología genética agravada por la atrofia muscular secundaria a la inactividad— y fracturas por fragilidad ante caídas accidentales desde el sofá o los brazos de su cuidador.

Lea más: Salchicha estándar, miniatura o kaninchen: la medida que realmente los diferencia

Neurobiología del miedo: por qué los brazos generan hipervigilancia

A nivel neuroendocrino, mantener a un perro a más de un metro de altura altera su percepción del control territorial. Un estudio publicado en el Journal of Veterinary Behavior analizó cómo la elevación constante modifica las respuestas de cortisol ante estímulos sociales.

Al estar suspendido, el animal pierde su principal mecanismo de defensa y escape: la huida lineal. Esta limitación física activa de manera crónica el sistema simpático, interpretando cualquier aproximación de otro perro o persona como una amenaza inminente.

El resultado clínico es un aumento de la reactividad por miedo, ladridos excesivos y un apego patológico que los cuidadores suelen malinterpretar erróneamente como un rasgo de carácter “valiente” o “protector”.

Cómo estructurar paseos seguros sin descuidar su fragilidad

Garantizar el bienestar físico y mental de un Chihuahua no exige caminatas extenuantes, sino constancia adaptada a su morfología. Los veterinarios etólogos recomiendan priorizar superficies planas, usar arneses ergonómicos en lugar de collares cervicales para evitar la compresión de la tráquea —altamente sensible en esta raza— y permitir que el animal explore olfativamente a su propio ritmo.

Lea más: ¿Por qué el cuerpo del perro salchicha o Dachshund es tan alargado?

Caminar de forma independiente durante veinte o treinta minutos diarios estimula la neurogénesis hipocampal a través del olfato, reduce los niveles basales de ansiedad y fortalece los grupos musculares que sostienen las articulaciones, devolviéndole al animal la autonomía fisiológica que su naturaleza demanda.

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