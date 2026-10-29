Salchicha estándar, miniatura o kaninchen: la medida que realmente los diferencia

El Dachshund —o perro salchicha— es una sola raza con tres variedades de tamaño: estándar, miniatura y kaninchen. La diferencia oficial no se establece por la altura a la cruz, como ocurre en muchas razas, sino por el perímetro del pecho cuando el perro ya terminó de crecer. Un cachorro pequeño no necesariamente será un adulto miniatura.

Qué mide cada variedad de Dachshund

Según el estándar de la Federación Cinológica Internacional (FCI), la medición se realiza a partir de los 15 meses, rodeando el tórax en su parte más amplia, justo detrás de los codos.

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El Dachshund estándar supera los 35 centímetros de perímetro torácico. Tradicionalmente, su peso no debería exceder los 9 kilos, aunque la conformación corporal es más importante que una cifra aislada.

El Dachshund miniatura mide entre 30 y 35 centímetros de pecho. El kaninchen, la variedad más pequeña, alcanza hasta 30 centímetros. Su nombre proviene del alemán Kaninchen, “conejo”: fue seleccionado para ingresar en madrigueras estrechas durante la caza de animales pequeños.

En países que siguen el estándar del American Kennel Club, en cambio, suelen reconocerse solo estándar y miniatura. Allí, el miniatura pesa hasta 5 kilos aproximadamente al año de edad; el kaninchen no se juzga como una categoría separada.

No son “razas distintas”: comparten cuerpo, temperamento y riesgos

Las tres variedades conservan el mismo origen como perros de caza subterránea. De allí vienen su olfato persistente, la tendencia a cavar, su alerta ante ruidos y una independencia que a veces se interpreta erróneamente como terquedad. Un kaninchen puede ser tan decidido al seguir un olor en la plaza como un estándar.

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También comparten la silueta alargada y las patas cortas, ligada a variantes genéticas asociadas con la condrodisplasia. Investigaciones genéticas identificaron una inserción del gen FGF4 relacionada con ese desarrollo óseo particular y con una mayor predisposición a la enfermedad del disco intervertebral (EDIV).

Esto no significa que cada salchicha tendrá una lesión de espalda, pero sí que ninguna variedad queda exenta. Dolor al levantarlo, rechazo a subir escalones, espalda encorvada, debilidad en las patas traseras o pérdida del control de esfínteres requieren atención veterinaria urgente.

¿El tamaño cambia los cuidados diarios?

El principio es el mismo para estándar, miniatura y kaninchen: mantener un peso corporal saludable, ejercicio regular y controlado, y reducir los saltos repetidos desde sillones, camas o autos.

El sobrepeso agrega carga mecánica a una columna ya vulnerable; no es un detalle estético.

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El kaninchen y el miniatura pueden enfriarse con mayor facilidad y son más frágiles ante una caída, mientras que el estándar demanda más fuerza para manipularlo correctamente. En todos los casos, al alzarlo conviene sostener a la vez el pecho y el tren posterior, sin dejar que la espalda quede suspendida.