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Mascotas
29 de octubre de 2026 - 14:40

Salchicha estándar, miniatura o kaninchen: la medida que realmente los diferencia

Perro salchicha o dachshund.
En los Dachshund, el perímetro torácico define la variedad y también ayuda a prever necesidades de manejo y salud.Shutterstock

No se distinguen solo por el peso ni por parecer “más chicos”. En los Dachshund, el perímetro torácico define la variedad y también ayuda a prever necesidades de manejo y salud.

Por ABC Color
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El Dachshund —o perro salchicha— es una sola raza con tres variedades de tamaño: estándar, miniatura y kaninchen. La diferencia oficial no se establece por la altura a la cruz, como ocurre en muchas razas, sino por el perímetro del pecho cuando el perro ya terminó de crecer. Un cachorro pequeño no necesariamente será un adulto miniatura.

Perro salchicha o dachshund.
Un cachorro pequeño no necesariamente será un adulto miniatura.

Qué mide cada variedad de Dachshund

Según el estándar de la Federación Cinológica Internacional (FCI), la medición se realiza a partir de los 15 meses, rodeando el tórax en su parte más amplia, justo detrás de los codos.

Perro salchicha o dachshund.
El Dachshund estándar supera los 35 centímetros de perímetro torácico.

Lea más: Qué son los perros cobradores y por qué se llaman así

El Dachshund estándar supera los 35 centímetros de perímetro torácico. Tradicionalmente, su peso no debería exceder los 9 kilos, aunque la conformación corporal es más importante que una cifra aislada.

El Dachshund miniatura mide entre 30 y 35 centímetros de pecho. El kaninchen, la variedad más pequeña, alcanza hasta 30 centímetros. Su nombre proviene del alemán Kaninchen, “conejo”: fue seleccionado para ingresar en madrigueras estrechas durante la caza de animales pequeños.

Perro salchicha o dachshund.
El Dachshund miniatura mide entre 30 y 35 centímetros de pecho.

En países que siguen el estándar del American Kennel Club, en cambio, suelen reconocerse solo estándar y miniatura. Allí, el miniatura pesa hasta 5 kilos aproximadamente al año de edad; el kaninchen no se juzga como una categoría separada.

No son “razas distintas”: comparten cuerpo, temperamento y riesgos

Las tres variedades conservan el mismo origen como perros de caza subterránea. De allí vienen su olfato persistente, la tendencia a cavar, su alerta ante ruidos y una independencia que a veces se interpreta erróneamente como terquedad. Un kaninchen puede ser tan decidido al seguir un olor en la plaza como un estándar.

Perro salchicha o dachshund.
Las tres variedades de perro salchicha conservan el mismo origen como perros de caza subterránea.

Lea más: Todo sobre el “salchicha” de pelo largo, la raza del perro de Charles Leclerc

También comparten la silueta alargada y las patas cortas, ligada a variantes genéticas asociadas con la condrodisplasia. Investigaciones genéticas identificaron una inserción del gen FGF4 relacionada con ese desarrollo óseo particular y con una mayor predisposición a la enfermedad del disco intervertebral (EDIV).

Perro salchicha o dachshund.
Las tres variedades de perro salchicha comparten la silueta alargada y las patas cortas, ligada a variantes genéticas asociadas con la condrodisplasia.

Esto no significa que cada salchicha tendrá una lesión de espalda, pero sí que ninguna variedad queda exenta. Dolor al levantarlo, rechazo a subir escalones, espalda encorvada, debilidad en las patas traseras o pérdida del control de esfínteres requieren atención veterinaria urgente.

¿El tamaño cambia los cuidados diarios?

El principio es el mismo para estándar, miniatura y kaninchen: mantener un peso corporal saludable, ejercicio regular y controlado, y reducir los saltos repetidos desde sillones, camas o autos.

El sobrepeso agrega carga mecánica a una columna ya vulnerable; no es un detalle estético.

Lea más: Tipos de caniche y sus cuidados: toy, enano, mediano y grande

El kaninchen y el miniatura pueden enfriarse con mayor facilidad y son más frágiles ante una caída, mientras que el estándar demanda más fuerza para manipularlo correctamente. En todos los casos, al alzarlo conviene sostener a la vez el pecho y el tren posterior, sin dejar que la espalda quede suspendida.

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