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Mascotas
04 de noviembre de 2026 - 13:49

Por qué el pointer inglés se queda inmóvil frente a una presa

Perro pointer inglés.
Perro pointer inglés.Anna Pozzi

El pointer inglés se queda inmóvil frente a una presa porque la selección artificial fijó ese comportamiento a lo largo de generaciones; el adiestramiento solo lo pule. Entender cómo usa el olfato ayuda a manejar su estrés y su hiperactividad en casa.

Por ABC Color
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El perro pointer inglés es reconocido por su silueta atlética y su postura de muestra: cuerpo tenso, cabeza erguida y una pata delantera levantada que señala la presa. Durante siglos se atribuyó esa postura al adiestramiento. Lo más probable es que sea otra cosa: la selección artificial modificó la secuencia de depredación del perro (orientarse, acechar, perseguir, capturar, matar) y la frenó en la fase de acecho.

Perro pointer inglés.
Perro pointer inglés.

Según la etología y la genética del comportamiento canino, en las razas de muestra como el pointer el reflejo de congelación previo al ataque está muy marcado.

Lea más: ¿Cómo es el perro de agua portugués y por qué necesita más que paseos cortos?

El perro no “decide” quedarse quieto. Al detectar un olor a gran distancia, su sistema nervioso libera dopamina y se inhibe por un momento la respuesta de perseguir.

Un cuerpo hecho para correr y respirar

El pointer tiene un físico pensado para aguantar mucho tiempo y disipar bien el calor durante el trabajo en el campo:

  • Tórax: es profundo y deja lugar a una gran capacidad pulmonar, lo que le permite sostener galopes largos.
  • Nariz: el trufado ancho y las fosas bien abiertas ayudan a captar las partículas de olor que viajan en el aire a la altura de su cabeza. El sabueso, en cambio, rastrea pegado al suelo.
  • Patas traseras y lomo: la angulación de los miembros posteriores y el lomo corto y musculoso funcionan como resortes y gastan menos energía a alta velocidad.

Lea más: Qué son los perros cobradores y por qué se llaman así

Más carrera no es más calma

Es común creer que el pointer necesita horas de carrera para tranquilizarse. Si el ejercicio intenso no viene con trabajo mental, lo que se logra es un perro más resistente, con cortisol y adrenalina de base más altos.

Perro pointer inglés.
Perro pointer inglés.

El trabajo de olfato al aire libre activa el bulbo olfatorio y el sistema límbico, y se asocia con liberación de endorfinas y menor frecuencia cardíaca. Treinta minutos de rastreo con correa larga en un lugar con muchos olores pueden cansarlo más, mental y físicamente, que una hora corriendo sobre asfalto.

Lea más: ¿Qué perros tienen mayor inteligencia social y cómo se nota en casa?

Vivir con un pointer en la ciudad

Si se le limita el olfateo y la exploración, la secuencia queda incompleta y esa frustración aparece como movimientos repetitivos, ladridos reactivos o excavación compulsiva.

No hace falta un coto de caza para tener un pointer equilibrado, pero sí que quien lo cuida entienda que la postura de muestra responde a una necesidad de procesar el ambiente y no a terquedad.

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