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Mascotas
05 de noviembre de 2026 - 09:29

Síndrome del cachorro nadador: por qué ocurre y cómo ayudarlo a caminar

Cachorro blanco.
Cuando un cachorro no logra levantarse y rema sobre el suelo, enfrenta el síndrome del nadador: un fallo de desarrollo biomecánico y muscular que, tratado a tiempo con fisioterapia, permite una recuperación total.Shutterstock

Cuando un cachorro no logra levantarse y rema sobre el suelo, enfrenta el síndrome del nadador: un fallo de desarrollo biomecánico y muscular que, tratado a tiempo con fisioterapia, permite una recuperación total.

Por ABC Color
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El síndrome del perro nadador (swimmer puppy syndrome) es una alteración del desarrollo locomotor que afecta a los cachorros durante sus primeras semanas de vida. Los animales afectados presentan una incapacidad funcional para aducir las extremidades —habitualmente las posteriores, aunque puede comprometer las cuatro—, manteniéndolas extendidas lateralmente y desplazándose mediante movimientos de remo sobre el tórax.

Cachorro de la raza Husky siberiano.
El síndrome del perro nadador (swimmer puppy syndrome) es una alteración del desarrollo locomotor que afecta a los cachorros durante sus primeras semanas de vida.

Lea más: Por qué los perros de pastoreo necesitan trabajo mental y no solo correr

Aunque históricamente se consideraba un defecto congénito letal, la evidencia veterinaria actual confirma que se trata de un trastorno reversible si se interviene antes del cierre epifisario y la consolidación de la deformidad torácica.

La falla biomecánica detrás del movimiento de remo

La etiopatogenia exacta de esta condición abarca factores genéticos, ambientales y nutricionales. Durante las primeras tres semanas de gestación o desarrollo postnatal, una mielinización tardía de los nervios periféricos o un retardo en la maduración muscular impide que el cachorro desarrolle el tono muscular flexor y aductor necesario para erguirse.

Cachorro recién nacido.
La detección temprana antes de las cuatro semanas de vida garantiza una tasa de éxito cercana al 100 %.

Al no poder levantarse, el peso del animal sobre un dorso plano o lactancia sobre superficies lisas (como azulejos o parquet) agrava el cuadro.

El contacto constante del esternón contra el suelo genera un aplastamiento dorsoventral del tórax (pectus excavatum), lo que desplaza el centro de gravedad e impide mecánicamente que las extremidades se posicionen bajo el cuerpo para sostener la carga.

Lea más: Más allá del look: las razas de perro más saludables y las que requieren más visitas al veterinario

Consecuencias respiratorias y digestivas del aplanamiento torácico

El síndrome no es solo un problema ortopédico; el colapso de la caja torácica compromete la función cardiopulmonar.

Cachorros recién nacidos.
El tratamiento de elección es la intervención fisioterapéutica precoz.

Al reducirse el espacio intratorácico, la expansión pulmonar se limita, aumentando el riesgo de neumonía por aspiración y cianosis tras la alimentación.

Asimismo, la presión constante en el abdomen causa regurgitación y dificulta el tránsito intestinal regular.

Protocolo de rehabilitación: vendajes, manejo ambiental y estimulación

El tratamiento de elección es la intervención fisioterapéutica precoz. No se requieren cirugías invasivas, sino un plan estructurado de remodelación biomecánica:

  • Reposicionamiento y vendaje en “ocho”: se utilizan cintas kinesiológicas o vendajes blandos entre las patas para restringir la abducción e imponer una alineación anatómica correcta, forzando la memoria neuromuscular.
  • Superficies de alta adherencia: es crucial retirar al cachorro de suelos resbaladizos e instalar alfombras de goma, césped sintético o texturas que ofrecen agarre mecánico para ejercitar el reflejo de apoyo.
  • Fisioterapia activa y pasiva: masajes de estimulación propioceptiva en los cojinetes plantares y ejercicios de hidroterapia controlada en agua tibia permiten al cachorro ejercitar la musculatura sin soportar el peso de su propio cuerpo.

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La detección temprana antes de las cuatro semanas de vida garantiza una tasa de éxito cercana al 100 %, permitiendo un desarrollo locomotor normal en la etapa adulta.

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