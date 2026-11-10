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Mascotas
10 de noviembre de 2026 - 14:40

Cómo fortalecer el vínculo entre los niños y sus mascotas a través del juego

Niño y su perro.
Niño y su perro.Ljupco

El vínculo entre niños y mascotas puede ser profundamente enriquecedor si se cultiva desde el juego. Esta interacción no solo fortalece el lazo afectivo, sino que enseña empatía, respeto y responsabilidad. Estas son las claves para una convivencia armónica guiada por adultos.

Por ABC Color
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Beneficios del vínculo temprano

Diversos estudios de la Asociación Americana de Pediatría (AAP) resaltan que los niños que crecen junto a mascotas —especialmente perros y gatos— desarrollan mayores habilidades sociales, presentan menos episodios de ansiedad y aprenden a identificar y respetar las necesidades del otro.

Niño y su gato.
Niño y su gato.

Además, compartir las rutinas diarias, como alimentar o cepillar a la mascota, fomenta la colaboración y la organización dentro de la familia.

Lea más: Los perros entienden mucho más de lo que creemos: qué dice la ciencia sobre su inteligencia

El juego como lenguaje común

El juego es la herramienta natural de los niños para explorar el mundo y, en ese proceso, se convierte en un medio ideal para relacionarse con sus amigos peludos.

Niña y su gato.
Niña y su gato.

Para los animales, jugar constituye una forma de socialización y ejercicio físico, lo que contribuye directamente a su bienestar.

Niña y su perro.
Niña y su perro.

Los juegos recomendados dependerán de la edad del niño y del tipo y temperamento de la mascota. Por ejemplo:

  • Con perros: juegos sencillos de lanzar la pelota, esconder objetos, circuitos de obstáculos fáciles y entrenamientos con premios comestibles.
  • Con gatos: juegos de persecución con varitas o pelotas pequeñas, túneles y cajas.
  • Con conejos o hámsters: laberintos diseñados, esconder premios y caricias supervisadas.

La observación de los adultos es clave: deben asegurarse de que tanto la mascota como el niño disfrutan del juego y que ninguno se sienta sobrepasado o estresado.

Lea más: Las razas más inteligentes: ¿qué hace especiales al Border Collie y otros genios caninos?

Seguridad ante todo

Antes de iniciar la interacción, es fundamental enseñar a los niños a respetar el espacio y los tiempos de las mascotas.

Niña y su conejo.
Niña y su conejo.

Algunas recomendaciones de los especialistas incluyen:

  • No molestar al animal cuando come o duerme.
  • No estirar las orejas, cola o pelaje.
  • Aprender a interpretar el lenguaje corporal de la mascota: gruñidos, bufidos, movimiento de la cola, etcétera.
  • Siempre supervisar los juegos, especialmente con niños pequeños.

Enseñar desde temprana edad a tratar a los animales con delicadeza previene accidentes y favorece una convivencia sana.

Involucrar a toda la familia

El juego puede convertirse en una actividad familiar. Participar juntos en paseos, sesiones de adiestramiento básico o incluso talleres de agility o educación canina refuerza la unión entre los miembros humanos y animales del hogar, generando momentos memorables y aprendizajes para toda la vida.

Niño y su perro.
Niño y su perro.

Construir un lazo sano entre mascotas y niños desde el juego es una inversión en afecto, comprensión y responsabilidad.

Lea más: ¿Por qué los Pug parecen tan testarudos? La explicación está en cómo aprenden

Con paciencia, educación y acompañamiento, las nuevas generaciones pueden descubrir en sus amigos animales a compañeros fieles y entrañables, base de una convivencia solidaria y equilibrada.

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