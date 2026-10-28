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Mascotas
28 de octubre de 2026 - 07:53

¿Por qué los Pug parecen tan testarudos? La explicación está en cómo aprenden

Perro de la raza pug.
Lo que muchas familias interpretan como terquedad suele responder a un principio básico del aprendizaje animal: los perros repiten las conductas que les dieron un resultado valioso.Shutterstock

Si un Pug ignora una orden que parecía conocer, no suele ser rebeldía. Su respuesta depende de qué aprendió, qué recompensa espera y de si respirar, moverse o concentrarse le resulta incómodo.

Por ABC Color
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Los perros de la raza Pug no son testarudos en el sentido humano del término: no desobedecen para desafiar a su cuidador. Lo que muchas familias interpretan como terquedad suele responder a un principio básico del aprendizaje animal: los perros repiten las conductas que les dieron un resultado valioso y abandonan las que no les compensan o les resultan difíciles.

Perro de la raza pug.
¿Por qué los Pug parecen tan testarudos?

En casa, la escena es frecuente: el Pug se sienta enseguida si hay una golosina, pero no cuando se lo llama desde el sofá, o se niega a caminar en una tarde calurosa. No es una contradicción. El perro evalúa el costo y el beneficio de cada conducta según el contexto.

Perro de la raza pug.
El perro evalúa el costo y el beneficio de cada conducta según el contexto.

Lea más: ¿Por qué mi perro me sigue al baño?: la explicación científica

Aprender no es obedecer siempre: depende de las consecuencias

El aprendizaje por refuerzo explica buena parte de la aparente obstinación. Si acudir al llamado terminó varias veces con el fin del paseo, un baño o un reto, esa señal pierde valor. Si, en cambio, acercarse trae comida, juego, contacto o la posibilidad de volver a explorar, será más probable que el perro responda.

Perro de la raza pug.
Las órdenes deben practicarse primero en ambientes tranquilos.

También importa la precisión. Un “vení” repetido cinco veces enseña que puede esperar hasta la quinta; una recompensa que llega tarde dificulta que el Pug asocie el premio con la acción correcta.

Las órdenes deben practicarse primero en ambientes tranquilos y luego, de forma gradual, entre distracciones. Que responda en la cocina no significa que haya generalizado la señal al parque.

La evidencia sobre entrenamiento canino respalda este enfoque. La American Veterinary Society of Animal Behavior recomienda métodos basados en refuerzo, porque mejoran la cooperación sin los riesgos de miedo, evitación o deterioro del vínculo asociados a castigos y técnicas aversivas.

Lea más: ¿Los perros pueden vengarse? Lo que la ciencia explica sobre las “represalias” caninas

El Pug puede estar diciendo que la tarea le cuesta

En esta raza hay un factor físico que a menudo se confunde con mala conducta. Por su conformación braquicéfala —hocico muy corto—, algunos Pug presentan síndrome obstructivo de las vías aéreas braquicefálicas (BOAS), que dificulta el paso de aire. Estudios veterinarios, entre ellos investigaciones de la Universidad de Cambridge, vincularon el riesgo con rasgos como narinas estrechas y exceso de peso.

Perro de la raza pug.
En esta raza hay un factor físico que a menudo se confunde con mala conducta.

Un perro que jadea, se frena, se sienta durante el paseo o evita ejercicios repetidos puede no estar siendo caprichoso: quizá la actividad le exige más de lo que parece.

El calor, la excitación y la obesidad agravan ese esfuerzo. Si la negativa a caminar, saltar o responder a órdenes aparece de manera repentina, o se acompaña de ronquidos intensos, arcadas, encías azuladas o desmayos, requiere consulta veterinaria.

Comida, pausas y sesiones breves: cómo enseñar sin entrar en una pulseada

Muchos Pug muestran alta motivación por la comida, pero eso no significa que deban recibir premios sin medida. Conviene usar una parte de su ración diaria o bocados pequeños, especialmente si tienen tendencia al sobrepeso.

Perro de la raza pug.
Muchos Pug muestran alta motivación por la comida, pero eso no significa que deban recibir premios sin medida.

El premio debe ser relevante para ese individuo: para algunos será alimento; para otros, olfatear, jugar o recibir atención.

Las sesiones cortas —dos o tres minutos— suelen funcionar mejor que insistir hasta que el perro se desconecta. Una señal, una oportunidad de responder y una recompensa inmediata construyen claridad. Si no responde, es preferible bajar la dificultad antes que repetir la orden o elevar el tono.

Lea más: Boyero de Berna: ¿es un buen perro familiar o exige más cuidados de los que parece?

Llamarlo para cosas agradables, premiar que se acerque por iniciativa propia y evitar usar su nombre como regaño ayuda a que el Pug aprenda que cooperar le conviene. Más que corregir una supuesta testarudez, la clave es preguntarse qué experiencia está asociando con cada pedido.

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