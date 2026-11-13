Pastor Belga Malinois, Groenendael, Tervueren y Laekenois: cuáles son las diferencias

Para la FCI, el pastor belga es una sola raza con cuatro variedades que se distinguen por el largo, el color y la textura del pelo: Malinois, Groenendael, Tervueren y Laekenois. Pero décadas de cría selectiva para tareas distintas produjeron diferencias de conducta marcadas. El umbral de activación y la necesidad de trabajo no son los mismos en cada uno de ellos.

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¿Qué determina el aspecto de cada variedad?

Depende de combinaciones de genes que regulan el largo y la textura del pelo, como FGF5 (pelo largo) y RSPO2 (pelo duro o alambrado).

Malinois: pelo corto en todo el cuerpo, más denso en el cuello y la cola. Es leonado carbonado (tonos rojizos o marrones con puntas negras) y tiene máscara negra.

Groenendael: la única variedad negra. Pelo largo, liso y abundante, con un collarín pronunciado y flecos en las patas.

Tervueren: mismo manto largo y abundante que el Groenendael, pero leonado o gris carbonado, siempre con máscara negra.

Laekenois: la más antigua y la menos frecuente. Pelaje duro, áspero y desgreñado, en tonos leonados con rastros de carbonado en el hocico y la cola.

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¿Por qué el Malinois tiene una intensidad distinta?

A fines del siglo XIX, cuando el profesor Adolphe Reul estandarizó la raza en Bélgica, los criadores empezaron a separar las líneas según la función. El Groenendael y el Tervueren se hicieron populares como perros de compañía, de exposición y de pastoreo tradicional. El Malinois se seleccionó de forma intensiva para deportes de protección (como el ring belga) y para trabajo policial y militar.

Un estudio genómico de investigadores de los NIH, publicado en Cell Reports, mostró que la selección por función deja marcas en el cerebro canino, en circuitos ligados al control de impulsos, el miedo y la respuesta motora. En el Malinois, esa presión produjo un perfil muy impulsivo, con recuperación rápida ante el estrés.

Necesita canalizar a diario su instinto de presa y de búsqueda. Si pasa ocho horas solo en un departamento sin estimulación mental estructurada, es probable que descargue esa energía rompiendo muebles o con conductas compulsivas, como perseguir sombras.

¿Qué carácter esperar del Groenendael, el Tervueren y el Laekenois?

Las otras tres variedades conservan el temperamento alerta y sensible de los perros de pastoreo, pero suelen ser más cautelosas ante lo desconocido y estar más centradas en la familia cercana.

Investigaciones de la Universidad de Helsinki, que evaluaron a miles de perros de distintas razas, ubican a los belgas de pelo largo (Groenendael y Tervueren) alto en sociabilidad con sus personas, pero con más sensibilidad a los sonidos y más reserva con extraños que el promedio de las razas de trabajo. Sin socialización temprana y progresiva durante las primeras dieciséis semanas, pueden volverse reactivos por inseguridad ante ruidos urbanos o visitas.

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El Laekenois tiene un fuerte instinto de guarda territorial. Históricamente cuidaba campos de lino en la región de Boom, en Amberes, lo que dio un perro desconfiado con los extraños, menos hiperactivo que el Malinois pero igual de exigente en obediencia y ejercicio.

¿Cuál se adapta mejor a la convivencia doméstica?

Ninguna de las cuatro es de baja demanda. Todas necesitan entre noventa minutos y dos horas diarias de ejercicio aeróbico combinado con tareas de olfato o resolución de problemas.

Para quien es activo y busca un compañero de senderismo o deportes recreativos, sin meterse en adiestramiento de competencia, un Tervueren o un Groenendael de líneas familiares suele ser más manejable en casa. El Malinois pide un manejo técnico y con experiencia desde cachorro, para enseñarle calma y trabajar la mordida y la reactividad.