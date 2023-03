Dan a conocer itinerarios de bicisendas en Área Metropolitana de Asunción

El Viceministerio de Transporte (VMT) dispone los 60 kilómetros de bicisendas que serán construidas en el Área Metropolitana de Asunción. Señaló que se dispone de los fondos y su construcción será a corto plazo.

Estos trabajos son parte de los proyectos desarrollados en el marco de un plan maestro denominado “Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la sustentabilidad”, que contempla a su vez varios proyectos y es encabezado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que se realiza en conjunto con la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Red Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay.

El proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas cuenta con US$ 7.493.000 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), no reembolsable, y la cofinanciación del Gobierno con casi US$ 240 millones. La meta es cumplir con los compromisos internacionales asumidos para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.

El diseño de los itinerarios de las bicisendas estuvo a cargo de la Consultora OCA Arquitectura, que además desarrolló un mapeo. Fue contratada por el servicio de consultoría luego de responder una solicitud de propuesta del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Ahora, los técnicos del Viceministerio del Transporte deben verificar y sugerir la aplicación o realizar modificaciones.

El Ing. Juan Segalés, integrante del comité proyectista y representante del Viceministerio de Transporte del MOPC, señaló que la propuesta conecta bicisendas existentes en el Área Metropolitana de Asunción, creando caminos que conecten las ciudades. Con esto, se busca motivar el uso de bicicletas como medio de transporte sustentable.

Una parte del trayecto para ciclistas está definido casi totalmente es el que Luque con el microcentro de Asunción.

El tramo incluye la ciclovía de la ruta que une las ciudades Luque y San Bernardino, y luego como trayecto principal de bicisenda que conecte la ciudad de Luque con Asunción el itinerario sugiere por las autopistas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi, luego las avenidas Madame Lynch y Primer Presidente hasta alcanzar el Jardín Botánico, desde donde por las Costaneras Norte y Sur se llega al microcentro de Asunción.

A lo largo, se presentan trayectos como red de alimentadoras, que dirigen en los barrios, y se ubican en calles paralelas a las avenidas.

Además, Segalés mencionó que el proyecto contempla refugios para los ciclistas, señalización y áreas de estacionamiento para bicis.

El funcionario mencionó que busca incentivar el uso de las bicicletas creando los caminos y esperan que las empresas acompañen la iniciativa creando infraestructura para los ciclistas. “Está demostrado que al ensanchar las calles para los automovilistas lo que se genera es aumentar la demanda, al poco tiempo está saturado de vehículos”, dijo. A la vez aclaró que la bicicleta es el medio de transporte más amigable con el medio ambiente, además de brindar diversos beneficios a la salud del usuario.