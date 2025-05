“El cartismo va a destruir todo a su paso”, advierte Masi

“El cartismo va a destruir todo lo que existe a su paso”, afirmó este lunes a los medios de prensa la senadora Desirée Masi. Asimismo, refirió que lo vienen “avisando hace tiempo”. En ese sentido, manifestó que a la bancada Honor Colorado no le importa el estado de derecho y que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debería darse cuenta de con quién “supuestamente está abrazado".

Masi también sostuvo que existe la posibilidad de que el empresario Darío Messer salpique en sus declaraciones al expresidente Horacio Cartes. Messer, involucrado en el caso Lava Jato y a quien se conoce como el “cambista de los cambistas”, tiene intenciones de cerrar cuanto antes un acuerdo con la Policía Federal del Brasil para ser beneficiado con la delación premiada. El expresidente Cartes había calificado a Messer como su “hermano del alma”, pero eso la fortaleza de esos aducidos lazos fraternales se pondrá a prueba si el brasileño “canta”.

En ese sentido, la legisladora aclaró que sólo en Paraguay no importa que se use el Banco Nacional de Fomento (BNF) para lavar dinero. Asimismo, refirió que “en otros países es una cuestión grave. El Brasil no quiere que se utilice el Banco Paulista o cualquier otro banco para lavar dinero”.

Por otra parte, afirmó que si el PDP tuviera poder, Cartes sería visitado en en la cárcel de Tacumbú y no sobre la calle España de Asunción, donde tiene una enorme mansión.

La senadora del Partido Democrático Progresista también calificó de “irresponsables” los comentarios realizados por el senador cartista Sergio Godoy en los que manifestaba que Mario Abdo no concluiría su mandato. “Como tiene una chequera abultada se puede pegar el lujo de decir esos disparates”, refirió la senadora.